中央班班有冷氣排擠校廁修繕 新北推4K好便所 拚改善千間

校園廁所常有不通風、惡臭問題，中央2020年優先推動班班有冷氣政策，導致修繕廁所經費2年沒下來，加上近年缺工缺料嚴重，板橋區文聖國小增加一倍預算才決標。新北教育局推動「4K好便所」政策，目標是2023至2026年完成改善1000間廁所，以舒適、通風、明亮、乾燥與無異味為指標，淡水區新興國小以國際教育為主題，打造有人文特色的廁所。

文聖國小校長沈玉芬指出，該校有40年歷史，舊校舍12間廁所因環境不通風、水管有異味，向教育部申請修繕，經教育部2020年第三批核定後，經費僅先核撥20多萬設計監造費，工程經費遲遲沒下文，後才得知與班班有冷氣政策有關。

沈玉芬說，近年面臨缺工缺料、造價上漲，一開始核定5、600萬根本標不出去，後經立委向中央協調經費提高至870萬，但又流標3次，預算調高到1100萬才在去年10月標出去。

近期改善完工的新興國小校長李連成說，此次整修工程花700多萬，改善觀海樓兩側男女老舊廁所，增加自然通風及採光，解決長期以來採光不良、滲漏水及異味外溢困擾；同時升級無障礙廁所設備，提供有使用需求的師生更安全環境。

六年級學生自治會長蔡沅諳說，新廁所乾淨明亮，使用時感覺舒服，搭配不同國家圖案和說明，像是法國巴黎鐵塔、澳洲雪黎歌劇院、日本晴空塔等，如廁之餘還能認識各國地標。

新北正推動4K好便所政策，去年向中央爭取3.6億經費，改善500餘間廁所，今年向中央爭取核定40校，總經費逾2億4千萬元，預計改善298間廁所，三重國小、德音國小、中山國中、漳和國中都在今年整修名單內。