快訊

學生多自行脫困！康橋中學校車翻覆15人送醫 駕駛還原經過：突然打滑

康橋交通車翻覆頭一遭 校方成立緊急應變小組、蔣萬安將赴院探視

康橋校車載26生文山隧道翻覆 增至8名傷者送醫治療

新北YouBike將新增2.0E 1.0預定10月底前退場

中央社／ 新北11日電

新北公共自行車將出現改變，根據新北市交通局規劃，繼桃園後，新北將增購YouBike2.0E上路；另外，2.0數量及站位將擴增。1.0則逐漸退場，預定10月底前全數退場。

新北市議會臨時會今天進行基金審查議程，交通局長鍾鳴時在答覆民進黨議員鄭宇恩質詢時表示，YouBike2.0E（電力輔助公共自行車）採購公文今天才剛送出，近期將開始與微笑單車公司洽談採購事宜。

他表示，交通局初步目標希望能夠採購2000台電輔車，至於設置地點目前還在評估，預計下半年上路。

鄭宇恩表示，除了熱門區域，偏遠地區點與點之間距離長，更需要電輔車的協助，盼包括北海岸與山區等地區，都要照顧到。此外，共享運具業者也應盡到社會責任，在偏遠地區設置站點，服務更多鄉親。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，根據業者報價，1輛2.0E電輔車要價新台幣6萬元，比2.0的2萬8000元多太多，因此，新北將協調業者降價，希望在有限預算下購進更多的電輔車。至於費率將考慮比照桃園前2小時，每半小時20元，2小時後就採每半小時40元。

他表示，由於2.0和2.0E的車柱通用，因此，在車輛調度上會以偏鄉、山區及淡水河系水門周遭的通勤路廊場站為主。

他表示，根據規劃，在電輔車進場的同時，現有8000多輛的YouBike1.0將逐漸退場，預計在10月底前全數退場，原車柱將改為2.0；YouBike2.0將擴增，由現有1萬8000台、1289場站擴增為2萬1000台、1800場站。

YouBike 自行車

延伸閱讀

科技執法抓飆車噪音 淡水新民隧道口設監視器

提供影像偵破肇逃 新北跟進獎金最高1萬 6月實施

三芝巴拉卡線社巴試營運 地方試乘檢視路線內容

淡海新市鎮人口增 新建工程難產

相關新聞

九份鄉土館三連棟展廳開幕 收藏文物令人驚喜

瑞芳區九份鄉土館成立於2007年，致力於瑞芳在地文物，文獻史料蒐集與保存，今(11)日於新開幕的三連棟展廳，展出館長賴志賢40多年來的收藏作品，還有在地藝術家二十多位作品聯展，期許為礦山在地文化注入一股活力，今天開幕茶會各界都來共襄盛舉，場面很熱鬧。

新北市YouBike2.0E預計下半年上路 目標數量曝光

桃園YouBike2.0E上路，羨煞雙北市民，新北市議會今天臨時會審查預算，議員鄭宇恩詢問目前新北市YouBike2.0...

央北內園區陸續到位讓停車成難題 新北民代盼彈性調整用地

新北幾個重劃區持續發展，其中新店央北很熱門，建築逐步完整，休憩及文化園區也漸漸到位，如十四張歷史公園及下月就要開展的劉氏...

新北：三重板橋雙引擎 帶動大漢溪南北發展

新北市長侯友宜今天和地方座談表示，力拚位於三重區第2行政中心民國115年完工，屆時將與板橋成為新北市雙引擎，帶動大漢溪南...

中央班班有冷氣排擠學校廁所改善經費 遇缺工缺料新北追加經費

校內廁所是師生每日使用之處，仍有部分廁所環境不通風、飄惡臭。中央2020年優先推動班班有冷氣政策，導致修繕廁所經費2年沒...

台北大巨蛋加持 松菸文創成台北市前3名景點

疫情後各國邊境開放，台北市各大景點人潮逐漸回升。北市觀傳局統計，今年1月各大景點造訪人次達582萬987人次，比去年同期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。