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黃瀞瑩結婚了 有人喊退黨...他提這理由呼籲萬萬不可

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員黃瀞瑩與媒體人劉家耀2人今天登記結婚。圖／翻攝黃瀞瑩Facebook
台北市議員黃瀞瑩與媒體人劉家耀2人今天登記結婚。圖／翻攝黃瀞瑩Facebook

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今天在臉書宣布喜訊，她與媒體人劉家耀2人今天登記結婚，並邀台北市前市長、民眾黨主席柯文哲及民進黨立委王世堅證婚。今天見證兩人登記結婚的民眾黨議員陳宥丞除給予滿滿祝福，也開玩笑提到，學姐結婚已經有民眾黨朋友喊退黨，他呼籲萬萬不可。

陳宥丞說，對於許多民眾黨朋友開玩笑說要集體退黨，大家萬萬不可，因為學姐嫁到非常好的男人，站在民眾黨立場，就要有辦喜事的感覺，也希望民眾黨未來在她們努力下，多一個未成年的黨員，讓台灣的少子化也可以因為她們的結婚，再解決一步，祝福永浴愛河白頭偕老

陳宥丞今天表示，今天早上他個人有幸見證學姊與劉家耀愛情長跑最重要的一刻，雙方爸媽都盛裝出席，學姐與帥氣新郎倌搭配以米色、大地色系登記結婚，相當舒服柔和，現場兩人登記當下氣氛相當融洽，也感覺到兩人拿到結婚證書、身份證後面配偶欄有彼此名字那一刻，都感到非常興奮與雀躍。

陳說，他也非常開心，身為朋友認識她們四年多，從剛開始在一起面對這麼多公私事，看到兩人彼此陪伴與祝福，今天很開心看到她們兩人進入婚姻，完成登記這一刻，每一個人都要幫他們開心。

民眾黨議員陳宥丞說，有人開玩笑說學姐結婚要退黨，他呼籲萬萬不可。圖／陳宥丞提供
民眾黨議員陳宥丞說，有人開玩笑說學姐結婚要退黨，他呼籲萬萬不可。圖／陳宥丞提供

民眾黨 結婚 議員

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