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汐止秀峰路雙邊停車難會車 重鋪畫紅線好通行

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區秀峰路156號一帶的山路重鋪變平坦，單側也畫了禁停紅線，通行變順暢。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區秀峰路156號一帶的山路重鋪變平坦，單側也畫了禁停紅線，通行變順暢。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區秀峰路156號一帶的山路，之前因為都沒有畫交通標線，經常道路兩邊都停滿車，造成沒有辦法會車，經常引起糾紛，所以，在去年的會勘後，現在道路不但已經重鋪變平坦，單側也畫了禁停紅線，通行變順暢。

秀山里長廖炯華說，這一段的秀峰路比較特別，之前是雙邊都停車，嚴重時連山下路邊都是停滿車，民眾也反應路面很不平整，所以，很感謝議員張錦豪幫忙，去年會勘時市府交通局有建議單側畫禁停紅線，而另一邊讓民眾停車，不然，在轉彎處比較窄的路段，如果兩邊都停車，會車真的很危險，目前工程在3月初刨除重鋪，現在已經完成，紅線也畫好，交通順暢環境也變好。

新北市議員張錦豪表示，在往慈航堂跟彌勒院的秀峰路上，之前因為沒有畫交通標線，停車秩序亂，造成會車困難，也讓登山民眾不好走，險象環生，很感謝市府、公所協助將道路刨除重鋪，後續也將紅線、白線畫設完成，道路變平坦，讓人車通行都更安全。

汐止 議員

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