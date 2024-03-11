萬金杜鵑展延長兩週 花卉結合藝術生生不息

新北市政府農業局集合萬里金山杜鵑花農與藝術資源，在萬里的瑪鋉溪畔舉辦萬金杜鵑花展，今年是第四年杜鵑花展，以『花開落籽』為主軸，花卉結合藝術家創意，打造花卉的家或是花農的家，原本進入尾聲的展期也再延長兩週到3月24日，希望營造花開落籽生根在地的永續理念。

設計師胡開捷指出，萬金杜鵑花展希望透過跨界的藝術家去打開視野，去年以農用車為創意發想，今年則是以溫室為主，打造花的家，也可能是花農的家的感覺，透過每個設計師對於家的不同概念去呈現，結合花卉與不同媒材的花屋，要讓觀賞者將美學帶到日常生活之中。

萬金杜鵑展中的13座花屋，有花農的日常也有花農與花卉的互動，還有花農與設計師扣緊『花開落籽』主軸共同激盪創作，呈現生生不息的感受給賞花民眾，讓萬金杜鵑花展能夠永續，年年都有不同的創新表現。

萬里區公所經建課長郭東陽表示，春暖花開時節漫步賞花最合適，瑪鋉溪畔全長七百多公尺的花展，杜鵑花正逢盛開期，而原本進入尾聲的展期也再延長兩週到3月24日，想要一睹杜鵑花結合創意設計藝術呈現的民眾，可千萬要把握最後倒數兩週展期。