淡水老街辦311震災感恩 日本連續13年謝謝台灣
今天3月11日，也是日本311大地震，滿13週年，因此由日本在臺留學生組成「謝謝臺灣活動實行委員會」，以及台北旭日扶青社，昨(10)日於新北市淡水區老街廣場辦謝謝台灣活動，由於台灣給予日本很多幫助，加上今年元旦在能登半島震災，台灣共捐出的25億日圓捐款，對台灣更是感謝。
台交流協會代表片山和之更出席表示，過去台灣對日本311震災捐款，超過85億台幣，對於日本來說，淡水也是一個日台友情非常重要的一個地點。
今年活動現場除了有摺紙鶴的DIY教學活動，讓大家了解感恩的心情，還有彩繪小燈籠，上頭由學生畫上台日友好的彩繪圖案，牆上更展示著過去台灣捐款助日本東北所建設的醫院，一旁還有日本傳統服飾的穿著體驗，許多民眾也都帶著孩子來參與，讓民眾了解到日本對台灣的感恩之心非常有意義。
對此淡水區長巫宗仁表示，東日本大震災為日本史上最嚴重的災情，日本遭受巨大破壞與衝擊，臺灣對日本的援助高居世界第一，展現了巨大的友誼力量，我們是永遠的朋友，希望透過臺日民間各種交流活動，持續深化兩國的友好情誼。也希望藉由這個活動，讓大家知道並且了解台日友好的關係。
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