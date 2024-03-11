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央北內園區陸續到位讓停車成難題 新北民代盼彈性調整用地

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市新店區央北重劃區內園區陸續到位，包含十四張歷史公園、劉氏古厝等，民眾平日車潮就滿滿滿。記者李成蔭／攝影
新北市新店區央北重劃區內園區陸續到位，包含十四張歷史公園、劉氏古厝等，民眾平日車潮就滿滿滿。記者李成蔭／攝影

新北幾個重劃區持續發展，其中新店央北很熱門，建築逐步完整，休憩及文化園區也漸漸到位，如十四張歷史公園及下月就要開展的劉氏古厝。居民及民代都說，目前停車量已達八成，周末更是一位難求，應彈性調整現有用地；新北交通局回應，近期已有新增停車格，若還有需求，現有停車場或空地擴充也都可以評估。

據新北地政局最新一季預售屋統計，新北主流產品以3房2廳2衛為大宗，平均總價新店區2956萬元最高。結果顯示，新店已經成為小家庭青睞的重點地區，不過其中擁有眾多新建案的央北重劃區卻停車為不足。

居民指出，重劃區內目前在上班日就已經停車位不足，假日更可能碰到類似情況，包含居民的來訪客人，以及到十四張歷史公園休憩的民眾；即便有公有停車場，也離住宅區及相關休憩空間較遠，不便居民及一般民眾使用。

新北市議員陳儀君表示，近期居民反映及實地走訪情況下，停車空間確實不足，尤其十四張歷史公園周圍一帶，每到假日就有眾多人潮，而一旁劉氏古厝預計三月底要驗收、四月就要開展，屆時萬一遊客潮一來，將湧現更大車潮。

陳儀君指出，近期補班日發現，停車場已經八成滿，而央北區內熱門景點的周圍道路較小，難以畫設停車格，市府雖然規畫未來將國小結合地下停車場，但也還不知道何時要蓋；建議可以擴充現有文小用地停車場，舒緩相關需求。

新北交通局停車管理科長蔡柏坤說明，央北重劃區內及周邊目前有央北新村平面停車場（汽車216格、機車57格）、新店高中地下停車場（汽車300格、機車49格），及私有央北停車場（汽車126格）、新店中央平面停車場（汽車24格）、斯馨停車場（汽車249、機車47格），可提供汽車915格及機車153格停車空間。

蔡柏坤表示，近期的確有考量到遊客和當地民眾停車需求，因此於央北二路新增52格收費汽車停車格位，目前整體使用率尚未達到滿載或九成的評估標準；不過若民眾有需求，不管是樹木銀行停車場擴充或周邊閒置基地暫改為停車場，都可以評估闢建。

新北市新店區央北重劃區內園區陸續到位，包含十四張歷史公園、劉氏古厝等，民眾平日車潮就滿滿滿。記者李成蔭／攝影
新北市新店區央北重劃區內園區陸續到位，包含十四張歷史公園、劉氏古厝等，民眾平日車潮就滿滿滿。記者李成蔭／攝影
新北新店央北重劃區建案持續蓋，入住人口也持續上升。記者李成蔭／攝影
新北新店央北重劃區建案持續蓋，入住人口也持續上升。記者李成蔭／攝影
新北市新店區央北重劃區內園區陸續到位，包含十四張歷史公園、劉氏古厝等，民眾平日車潮就滿滿滿。記者李成蔭／攝影
新北市新店區央北重劃區內園區陸續到位，包含十四張歷史公園、劉氏古厝等，民眾平日車潮就滿滿滿。記者李成蔭／攝影

停車場 重劃區

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