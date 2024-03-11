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蘇丹紅辣椒粉風波 新北：地方跟中央配合逐項清查

中央社／ 新北11日電
新北市長侯友宜今天針對含蘇丹紅工業染料辣椒粉風波表示，食安最重要的是源頭管理，如果源頭從邊境沒有辦法管制住，地方跟中央一定要配合逐項清查。聯合報系資料照
新北市長侯友宜今天針對含蘇丹紅工業染料辣椒粉風波表示，食安最重要的是源頭管理，如果源頭從邊境沒有辦法管制住，地方跟中央一定要配合逐項清查。聯合報系資料照

新北市長侯友宜今天針對含蘇丹紅工業染料辣椒粉風波表示，食安最重要的是源頭管理，如果源頭從邊境沒有辦法管制住，地方跟中央一定要配合逐項清查。

侯友宜率局處首長到三重進行行動治理座談會議，會前接受媒體聯訪，媒體詢及對蘇丹紅食安風暴，衛福部長薛瑞元說1個月內會查完的意見。侯友宜表示，蘇丹紅事件已經遍及到全國各地了，造成食安上很大衝擊。

侯友宜表示，食品安全最重要是源頭管理，也就要把邊境守住，如果從邊境沒有辦法管制住的話，地方跟中央一定要配合逐項清查。

他表示，新北市對社福、長照、營養午餐禁用相關調味品3個月，現階段全力在做回收，衛生局會定時公布相關數據，也會跟外縣市攜手並肩作戰。

對不在籍投票的可行性，侯友宜表示，不在籍投票是國際趨勢，國家在推動時一定要把相關配套措施做好，然後往這個方向去努力。

媒體詢及三重「銀新未來城」案未完成中央審議一事，侯友宜表示，會再跟中央努力溝通，希望中央趕快核定，讓銀新未來城能夠順利興建，這是勢在必行，也是民意代表和里長最關心的事。

「銀新未來城」是市府於三重碧華國中舊址，規劃打造包含銀髮住宅等內容都市計畫變更案，全案於2020年提送內政部都市計畫委員會審議。

侯友宜 蘇丹紅

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