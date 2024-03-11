曾讓柯文哲嗆選錯總統 蔣萬安：力行國小工程今動工、絕不拖延

曾流標多次的台北市力行國小活動中心工程，今天終於動工。由於這處活動中心工程經費高達7.6億元，台北市長蔣萬安今天出席動工典禮被問及，會不會覺得當初不要拖、快一點發包就不會這麼貴？蔣萬安說，他有特別要求局處同仁，接下來面對很多工程時間性問題，絕對不能拖，必須追加預算都應儘快編列，只要合理範圍，相信議會都願支持。

位於文山區的力行國小活動中心興建工程，曾在前市長柯文哲任內時，被議員簡舒培當面質疑，是因局處不敢追加預算、一拖再拖，才導致原追加1.6億後，還要再追加1.2億；當時柯文哲還回嗆是因選錯總統。

蔣萬安今天出席力行國小活動中心動工典禮，蔣說，力行國小活動中心新建工程其實在111年，當時第二次追加預算之後，第三次招標流標，一直到去年11月左右正式完成決標，今天能夠順利動工。當然市府是面對問題、解決問題，有初步的成果，接下來他會持續的努力，也希望能夠如期如質完成我們活動中心的興建，目前預計完工時間為2026年9月。

蔣萬安提到，不管是校舍的改建或者市場改建、甚至捷運的工程，客觀環境也都的確面臨到原物料上漲、缺工、缺料的情形，所以他特別要求局處同仁，在接下來都會面對到很多工程時間性的問題，絕對不能拖，必須要追加預算的部分，都應該儘快的編列，只要在合理範圍，相信議會都會願意支持，北市府都會持續的跟議會來溝通。

新工處表示，力行國小新建活動中心將蓋地下1層及地上5層樓的建築，地下為停車場，地上將進駐活動中心、游泳池、活動平台、幼兒園教室等，打造成一棟多功能的活動中心建築，作為學校未來校園全方位發展，並滿足幼兒園教學使用需求。

新工處工務科中正工務所主任竺宣同表示，這個活動中心工程希望能成為文山區新生活中心、也是城市與自然景觀交會的「大客廳」，並呼應力行國小以真知力行「真—關懷包容」、「知—崇德勤學」、「力—追求卓越」與「行—熱忱活力」四個願景。

新的活動中心空間規畫配置活動中心、球場、游泳池、活動平台、幼兒園教室及停車空間，藉由活動空間多元性與多樣性，提供多元學習環境，設計上將校園活動空間延伸至活動大平台，與河岸環境連結創造多元多樣化場域，利用鋼構大跨距結構系統，經濟效率的創造自由彈性活動中心及游泳池，並將景美河岸綠帶延續入校園環境，與創造友善自然通風綠建築，共創友善多元學習校園。