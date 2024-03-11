台北市房屋稅基不再折減 21萬家戶1年多繳近400元

中央修正房屋稅條例（囤房稅2.0）今年7月1日起上路，將單一自住房屋稅1.2%調降為1%，台北市政府預計調整分4年逐年調整稅基折減政策，從折減50%到不再折減，預估加稅受災戶約21.2萬戶、每戶每年平均增加395元房屋稅。

北市財政局長胡曉嵐表示，囤房稅2.0通過前，納稅人持有3戶住家以下都是以1.2%的稅率課徵房屋稅，無明文規定全國單一自住的稅率。考量台北市的高價房屋，持有全國單一自住1戶2300萬元的房屋跟3戶2300萬元的房屋（財產價值共6900萬元）納稅能力並不相同，但卻適用相同稅率，造成不公平。

胡曉嵐說，為加強保障市民基本居住權益，2020年北市府針對單一自住房提高稅基折減比率為50%，相當於實質稅率0.6%，以補足當時法律規範之不足。

由於中央已修法將全國單一自住稅率調降為1%，補足法律規範之不足。胡曉嵐說，財政局研議從2025年至2028年間，逐年恢復稅基，實質稅率分別為0.7%、0.8%、0.9%、1%，最後不再折減，每年每戶平均約增加房屋稅稅額395元、約21.2萬戶受影響、市庫平均每年增加8500萬稅收。