新店重劃區大熱門 十四張B單元區段徵收案下周協議價購
新北多區正重劃都更，其中位於新店十四張地區一帶除近期熱門的央北重劃區外，十四張重劃區的前置作業也如火如荼。新北地政局表示，十四張（B單元）區段徵收案正由內政部審核開發範圍及抵價地比例，市府將先辦協議價購作業，說明並確認土地及地上物所有權人意願及意見。
地政局說明，新店十四張區段徵收案範圍東橫跨新店中正路兩側，西臨溪園路，南以十四張路為界，北至復興路，面積約34公頃，都市計畫主要計畫及細部計畫分於2023年5月16日及2023年7月21日經內政部及新北市都市計畫委員會審議通過，現由內政部審核開發範圍及抵價地比例中，為利該案推動，因此辦理這次協議價購作業，當日將就相關流程及方式先行說明，再確認土地及地上物所有權人協議價購意願、聽取意見，預計今年報請區段徵收核准後公告。
地政局指出，「新北市新店十四張（B單元）區段徵收案」訂於3月19、20及22日上下午，共分9場次，於新店區中央市民活動中心2樓禮堂，區內土地及地上物所有權人可依開會通知單所載日期時段參與；如土地及地上物所有權人未能依時段出席者，亦可於其他時段出席。
另外，新店的重劃區及房市也持續引發關注，新店地政事務所表示，為了解平均地權條例新措施究竟為不動產市場帶來哪些影響及未來市場走向，將於3月26日下午2時至5時在該所第一會議室舉辦「平均地權修法後對不動產市場影響及2024年不動產發展趨勢」專題講座，為民眾剖析平權修法後不動產市場影響及2024年發展趨勢。
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