新店重劃區大熱門 十四張B單元區段徵收案下周協議價購

新北多區正重劃都更，其中位於新店十四張地區一帶除近期熱門的央北重劃區外，十四張重劃區的前置作業也如火如荼。新北地政局表示，十四張（B單元）區段徵收案正由內政部審核開發範圍及抵價地比例，市府將先辦協議價購作業，說明並確認土地及地上物所有權人意願及意見。

地政局說明，新店十四張區段徵收案範圍東橫跨新店中正路兩側，西臨溪園路，南以十四張路為界，北至復興路，面積約34公頃，都市計畫主要計畫及細部計畫分於2023年5月16日及2023年7月21日經內政部及新北市都市計畫委員會審議通過，現由內政部審核開發範圍及抵價地比例中，為利該案推動，因此辦理這次協議價購作業，當日將就相關流程及方式先行說明，再確認土地及地上物所有權人協議價購意願、聽取意見，預計今年報請區段徵收核准後公告。

地政局指出，「新北市新店十四張（B單元）區段徵收案」訂於3月19、20及22日上下午，共分9場次，於新店區中央市民活動中心2樓禮堂，區內土地及地上物所有權人可依開會通知單所載日期時段參與；如土地及地上物所有權人未能依時段出席者，亦可於其他時段出席。