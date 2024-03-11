基泰塌陷案損鄰擴大..陳怡君拿今昔照片3訴求應重鑑定

基泰大直建案去年因施工不當導致鄰宅倒塌受損，議員昨再爆，事隔半年當初受影響的198戶仍有部分反映家裡出現下沈、水管疑被擠壓破裂漏水、磁磚脫落等，質疑損鄰案仍持續惡化。不過基泰昨天發聲明表示，去年9月8日後已無施工，且之後透地雷達監測數據均正常，鑑定後如有鄰損擴大情形，應與公司無涉，再度引發議員不滿，並提出三訴求，對於損鄰增加部分，應重新鑑定或補充鑑定的sop及方法，告知住戶其權益。

陳怡君今天拿出去年民宅塌陷案發生，大直損鄰戶去年鑑定報告時拍的照片（2023年9月17日）跟今年2024年3月9日新增損鄰照，質疑持續鄰損今昔狀況早已不同，尤其部分住戶都有這樣的狀況。

陳怡君說，基泰建設於112年9月造成大直嚴重工安意外及損鄰，從三大公會鑑定標的共198戶，鑑定結果需賠償共176處，賠償金額為新台幣16,683,229元整需賠償損鄰受災戶。市府應全程介入及監督「基泰大直賠償說明會」，賠償會議應該公開透明，勿淪為黑箱及打假球之嫌。

陳怡君今天也提出三點訴求，包括基泰塌陷案賠償會議應公開透明，並有法務局等現場維護大家的權益及釋疑；另外，針對損鄰金額及項目有疑義的，應重新鑑定；並要求給予精神補償費用，補償損鄰受災戶！

對於損鄰賠償項目有疑問之住戶，陳要求市府除了要求基泰將鑑定金額1.2倍提存至法院之外，對於損鄰有損害增加的部分，市府應提出重新鑑定或補充鑑定之sop及方法，告知住戶其權益。陳怡君說，損鄰原本就是要修復跟賠償，與和解根本就是二回事，除賠償損鄰之修繕費用之外，對於損鄰戶的「精神賠償」、「生活支出賠償」損鄰戶的權益豈可輕易被忽視？

她指出，包括撤離戶因基泰工安造成住戶這期間無法正常上班，導致須用自己的「年假」及「特休假」，有些人甚至「請假」、「花錢請朋友代班」、因撤離造成的停車費用之衍生、房東被學生及上班族退租、損鄰之早餐店一天只賺600元之損失，以上費用基泰都不用理賠嗎？