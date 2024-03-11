五泰輕軌公聽會 黃國昌、洪孟楷同框

五股泰山輕軌可行性研究去年經行政院核定，預計設置14座車站及1座機廠。新北捷運局3月初在蘆洲、五股及泰山各辦一場公聽會，被外界視為2026新北市長熱門人選的立委黃國昌、洪孟楷在泰山場同框，黃低調說「來向大家學習，聽地方意見」；蘆洲場氣氛火爆，議員李翁月娥質疑中央卡地方建設，一度與立委林淑芬唇槍舌劍。

新北市「三環六線」五股泰山輕軌歷經13年，可行性研究去年經行政院核定，預計設置14座車站及1座機廠，五泰輕軌路線全長11.6公里，可與環狀線北環段Y22、蘆洲線蘆洲站及機場線規畫增設A5a站轉乘，總工程經費預估為403.3億，路線行經三重、蘆洲、五股、泰山共36萬人口稠密區。

3月1日蘆洲場現場氣氛火爆，李翁月娥質疑三重萬坪醫院、三重機捷A2a站計畫在中央卡關多年，五泰輕軌送去中央審議會不會也要卡多年？林淑芬回嗆，中央審查通過也要經過環評、用地取得，像是蘆洲須經蘆洲北側，五股通過水碓、垃圾山，都要地方都市計畫通過才能建設，市府應提出配套。

3月4日五股場居民則關注輕軌進到五股後，將在新五路建置高架路段，但現行新五路已經塞車，未來多一道給輕軌恐怕更塞；泰山場居民則反對五泰輕軌機廠放在泰山區的精華地段，要求若機廠一定要在該處，盼考量是否能地下化，也別開發成複合型商場、住宅，留綠地給泰山人。

值得一提的是，有意爭取參選新北市長的黃國昌，蘆洲、泰山場皆現身，不少民眾將手上陳情資料轉交給黃，在泰山場與洪孟楷同框，兩人互動不多。黃說，出席公聽會，就是來聽大家意見、了解地方需求，發現民眾不只關心捷運路徑，也關注土地取得、都市計畫，建議捷運局做整合型公聽會。

新北捷運局說，會將民眾建議納入評估，3月下旬開市府內部捷運推動小組會議確認規畫內容，3月底完成綜合規畫報告書修正並提報交通部審查。