缺工、物價漲 捷運汐東線流標

捷運汐東線總經費376.93億元，營建成本高，加上缺工，3月8日開標無人投標。新北市捷運局表示，將針對市場行情、工程條件、招標期間廠商提出的意見做檢討，探詢潛在廠商意見後，調整招標文件及預算，今年動工目標不變，希望一次到位全數發包；是否減項發包要再評估。

汐東線總長5.56公里，新北轄內4.75公里，北市0.81公里，全線採高架，設置6座車站，並採LRRT中運量自動駕駛系統，其中樟樹灣至汐止公所將與基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，SB14站可與台鐵汐科站銜接轉乘。

汐東線去年10月23日公告上網招標，原訂今年2月20日決標，因業者針對標案提出意見市府酌予修正，加上鐵道局建議修改軌道機電國產化評分項目，屬於重大變更，延至3月8日決標，不過最後仍無廠商投標。

捷運局分析流標原因，認為是近年缺工、工資及物料飆漲、多件大型工程同時推出，廠商承攬能量趨飽和。

市議員白珮茹表示，造成流標最大原因是大環境缺工，汐東捷運工期長達9年，找不到工人對廠商風險太大，加上營建成本直直漲，難以估計未來物價波動。

市議員張錦豪指出，汐東捷運拖太久，民眾已經無法再等，新北市很多公共工程都面臨類似問題，主管機關缺乏對市場行情敏感度，民間工程利潤較好，誰願意投入錢少、限制又多的公共工程，市府應盡快檢討。

公共工程愈來愈難發包，內政部前部長、台大土木系教授李鴻源指出，公共工程標不出去有很多原因，難以一言以蔽之，最根本原因是長期存在最低標文化陋習，加上台積電近年積極擴廠，民間提供更好的利潤，自然會產生磁吸效應。

一名投入多項捷運建設的業者透露，公共工程多，但廠商能量有限，現在不僅工人難找，連專業的工程師也極度不足，主要原因還是相關產業人才出現斷層，目前解決方法除了增加經費，不少業者也投入自動化相關工程技術研發，希望能減輕人力負荷。