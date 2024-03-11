1999網路電話成效差？ 蔣萬安、柯文哲再交手

台北前後任市長柯文哲、蔣萬安隔空再掀戰火，繼YouBike前30分鐘免費爭議，柯任內建置1999網路電話被議員批成效不彰，兩人又交鋒。蔣說，網路電話可做備援方案，柯市府可能為了省錢，但有沒有達到省錢目的，議會會檢視，政策推動背後應更符合民意；柯文哲則說，培養新顧客需時間，第一年成績不用太在意，網路還是趨勢。

為了因應數位化，北市府在2022年斥資了600萬元，在台北通App建置網路電話功能，遭到議員鍾佩玲質疑成效太差，每月僅逾千人使用，也不如預期省下1999市民熱線年花上千萬元的電話費。

蔣萬安昨受訪說，1999熱線市民可以第一時間反映各項問題給市府，但前任市府規畫1999網路電話，當時思考可能是希望節省經費，但他認為更重要是打造韌性城市，網路電話是備援方案，應提供不同使用習慣民眾多一項選擇。

蔣萬安還說，他上任之後，市府整體評估是看未來、長遠規畫、符合民眾需求，政策推動要符合民意，站在民眾立場思考。

不過柯文哲對於1999網路電話被質疑成效差，相當不認同，柯文哲表示，之所以效果不如預期，是因為舊的沒有取消，新的再加上去，但是還是需要往前看，不管怎樣網路電話，還是比傳統電話在未來會有更大的使用比例，還是要有前瞻性的看法。

會不會擔心蔣萬安不會用力推廣1999網路電話？柯文哲表示，每個市長都有自己的施政優先順序，但他覺得E化還是國家很重要的基礎工作，產業轉型、這種數位化轉型，本就應該要用更大力量去推動。

除了1999網路電話，先前柯文哲也曾批蔣萬安恢復YouBike前30分鐘免費要提論述，媒體昨天問是否柯文哲的1999網路電話沒做好評估？蔣說，任何政策推動最重要是要符合民意、民眾需求，YouBike前30分鐘免費看的就是未來長遠規畫，建立有韌性、包容的政策，符合不同使用者的需求，也做淨零碳排，推動綠運輸。