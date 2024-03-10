施工複雜 西濱北門王爺港橋改善工程延至6月竣工

橫跨急水溪的台61線西濱公路台南北門王爺港橋改善工程，原定去年10月完工，因工程複雜及缺工因素，原本月完工將再順延至今年6月底，引起地方關切，民代也要求確切掌握工期，施工單位保證說，工程進度逾9成，「最困難已過去」，不會再延了。

據知，現有王爺港橋是1996年興建，公路局2016年辦理台61線王爺港橋橋梁安全可行性評估報告」，發現王爺港橋深槽區基礎嚴重沖刷裸露且持續進行，耐洪與耐震能力不足。

為橋梁安全性及減輕濕地影響考量及以維護用路人行車安全。施工單位將原有橋梁P2至P8橋墩拆除改建，採三跨連續預力箱涵(49+82+49=180m)並加深基礎施作，總長度為260公尺、橋寬22.8公尺，總經費達4.88億元。

該工程自2021年8月施工，原去年10月完工，後修正延長至今年3月。經查，施工單位日前再度下修至今年6月底，因施工需求常須調撥車道甚至封閉匝道，不少鄉親對工程完工一再延宕日趨不耐，北門區保吉里洪姓里民說，施工多年完工一再延後，居民都相當無奈。

市議員方一峰也認為，工程進行多少會造成用路人不便，施工單位針對相關工程困難應要設法克服，降低交通衝擊，不要辜負施工美意。

公路局南區公路新建工程分局第3工務段說明，王爺港橋位於急水溪出海口，潮汐落差大，工地四周為河床施工不易；且橋墩施工得開挖至地下9公尺深，現場地下水豐富，施工更困難。