20國青年齊聚台北 蔣萬安英文致詞自誇「最年輕市長」獲滿堂彩

年輕市長蔣萬安獲得各國青年歡迎！台北市長蔣萬安10日出席模擬聯合國活動開幕記者會，並以流利的英文致詞，他笑說自己是最年輕的台北市長，讓全場以歡呼聲歡迎。蔣萬安強調，台北是兼具傳統與創新的城市，鼓勵各國青年在此多體驗、交流。

擁青年高人氣

台北市長蔣萬安10日出席哈佛模擬聯合國活動開幕記者會，現場有三百多位來自20國的青年與會。當主持人介紹到蔣萬安起身揮手致意時，獲得全場熱烈掌聲歡迎。蔣萬安上台以英文致詞與自我介紹時，特別強調自己是「有史以來最年輕的台北市長」時，全場再度以熱情掌聲與尖叫聲回應。

蔣萬安笑說，他很歡迎各國青年代表來到台北，台北有最傳統的迪化街夜市、西門紅樓，但也有最先進、可容納4萬人的大巨蛋，囊括傳統台灣、中華與日本等各類元素，任何人不管宗教、種族或任何身分，都可以感到很舒服。他強調，台北是全世界前三安全的城市，晚上有很好看的夜景，希望大家多享受。

跨國交流激發創意

「很高興有各國的人才來到台灣，一起激盪創意！」蔣萬安希望透過模擬會議的交流，讓與會者都能訓練溝通技巧、討論國際議題，甚至彼此建立終生友誼。陽交大副校長蔚順華致詞時表示，透過模擬會議，學員可體會到國際政治的複雜，刺激思考包括氣候變遷、供應鏈安全與半導體產業等議題。

蔚順華鼓勵學員，時刻保持改變世界的決心，相信自己未來可以有所作為。現場也邀請3百多位學員觀賞京劇與樂團表演，氣氛非常歡樂。蔣萬安在拍完團體照時，也親切與外國與會代表交流。

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