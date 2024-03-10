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靈鷲山普仁獎頒獎71名獲獎小太陽 各有動人生命樂章

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
靈鷲山普仁獎創辦人心道法師與第14屆全國普仁獎得獎學生合影。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山普仁獎創辦人心道法師與第14屆全國普仁獎得獎學生合影。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山慈善基金會今在新北市貢寮區福容大飯店福隆，舉辦第14屆全國靈鷲山普仁獎頒獎典禮，表揚71名品德優秀的國中、小學生，稱讚每個獲將的小太陽都有各自奮發向上的故事，譜出動人的生命樂章。

靈鷲山慈善基金會2003年設立普仁獎學金，今年邁入第21年。2010年增設全國普仁獎，今年是第14屆頒獎典。

普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說，品德是治癒心貧窮的最大力量，可以轉逆境為助力。普仁小太陽的品德閃耀著善光，讓各界看見清淨光明。

靈鷲山普仁獎著重學生生活品德與孝行，先由學校師長推薦，再由志工實地家庭訪問評選。今年全台分17區初選、複選，共有1183位獲獎，最後在全國決選中，有71人脫穎而出，今天齊聚福隆接受表揚。

頒獎典禮邀請多名以前得獎的大太陽擔任志工，並與靈鷲山國際青年團成員，執行兩天一夜的普仁小太陽Fun心營活動，讓善的循環，愛的力量不斷延續。

全國普仁獎得主分成正面、積極、樂觀、愛心、願力5組，依序上台領獎。桃源國中吳諼是愛心組得主，曾在電影《聽見歌再唱》與Ella陳家樺有對手戲，目前是學校合唱團第一聲部隊長。典禮安排高雄市桃源國中「布童凡響」合唱團演出布農族歌舞，獲得滿堂彩。

澎湖縣望安鄉花嶼國小學生高翊庭，主動清理村子颱風過境後的垃圾，深受里民讚賞。校長許慧晶和推薦老師顏美蘭專程帶著他搭船、飛機、捷運、遊覽車抵達會場，見證他的光榮時刻。

靈鷲山感謝學校積極推動普仁獎，針對推薦學生參選並連續3年獲得地區普仁獎的學校，致贈「推動品德教育楷模」感謝狀，今年有82所獲獎。

推薦學生參選並累計3次獲得全國普仁獎的學校，致贈「推動品德教育成效卓越」感謝獎座。今年有9所學校獲獎，分別為基隆武崙國中、新北清水國小、台中光明國中與瑞峰國小、台南安南國中、台東寶桑國中與卑南國中、澎湖將澳國中與湖西國中。

高雄市桃源國中的吳諼（前中）在普仁獎頒獎會場，與校長陳世明（前左）和學校老師合影。圖／靈鷲山佛教教團提供
高雄市桃源國中的吳諼（前中）在普仁獎頒獎會場，與校長陳世明（前左）和學校老師合影。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山慈善基金會今在福容大飯店福隆舉辦全國靈鷲山普仁獎頒獎典禮，高雄桃源國中「布童凡響」合唱團應邀演出。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山慈善基金會今在福容大飯店福隆舉辦全國靈鷲山普仁獎頒獎典禮，高雄桃源國中「布童凡響」合唱團應邀演出。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山普仁獎創辦人心道法師（左二）與得獎的澎湖縣花嶼國小的高翊庭（右二），還有許慧晶（右一）、推薦老師顏美蘭（左一）合照。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山普仁獎創辦人心道法師（左二）與得獎的澎湖縣花嶼國小的高翊庭（右二），還有許慧晶（右一）、推薦老師顏美蘭（左一）合照。圖／靈鷲山佛教教團提供

小學生 澎湖縣

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