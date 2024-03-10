靈鷲山普仁獎頒獎71名獲獎小太陽 各有動人生命樂章

靈鷲山慈善基金會今在新北市貢寮區福容大飯店福隆，舉辦第14屆全國靈鷲山普仁獎頒獎典禮，表揚71名品德優秀的國中、小學生，稱讚每個獲將的小太陽都有各自奮發向上的故事，譜出動人的生命樂章。

靈鷲山慈善基金會2003年設立普仁獎學金，今年邁入第21年。2010年增設全國普仁獎，今年是第14屆頒獎典。

普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師說，品德是治癒心貧窮的最大力量，可以轉逆境為助力。普仁小太陽的品德閃耀著善光，讓各界看見清淨光明。

靈鷲山普仁獎著重學生生活品德與孝行，先由學校師長推薦，再由志工實地家庭訪問評選。今年全台分17區初選、複選，共有1183位獲獎，最後在全國決選中，有71人脫穎而出，今天齊聚福隆接受表揚。

頒獎典禮邀請多名以前得獎的大太陽擔任志工，並與靈鷲山國際青年團成員，執行兩天一夜的普仁小太陽Fun心營活動，讓善的循環，愛的力量不斷延續。

全國普仁獎得主分成正面、積極、樂觀、愛心、願力5組，依序上台領獎。桃源國中吳諼是愛心組得主，曾在電影《聽見歌再唱》與Ella陳家樺有對手戲，目前是學校合唱團第一聲部隊長。典禮安排高雄市桃源國中「布童凡響」合唱團演出布農族歌舞，獲得滿堂彩。

澎湖縣望安鄉花嶼國小學生高翊庭，主動清理村子颱風過境後的垃圾，深受里民讚賞。校長許慧晶和推薦老師顏美蘭專程帶著他搭船、飛機、捷運、遊覽車抵達會場，見證他的光榮時刻。

靈鷲山感謝學校積極推動普仁獎，針對推薦學生參選並連續3年獲得地區普仁獎的學校，致贈「推動品德教育楷模」感謝狀，今年有82所獲獎。