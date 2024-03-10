已半年了！議員爆大直損鄰民宅續下陷磁磚掉 居民活在恐懼中

台北市基泰大直建案去年因施工不當，導致周邊鄰宅倒塌受損，議員陳怡君今天再爆，塌陷事件事隔半年，當初受影響的198戶仍有部分反映家裡出現下陷、水管疑被擠壓破裂漏水、陽台磁磚脫落等狀況。陳怡君質疑，基泰大直損鄰案仍持續惡化，質疑北市府放任受災戶獨自與基泰建設交手，籲損鄰金額必須重新評估，並要市長蔣萬安硬起來。

北市建管處回應，建築物損害賠償雖屬私權爭執，說明會非本府辦理，但只要市民有需要相關損鄰相關法令程序說明，建管處將派員列席協助。

儘管基泰大直民宅塌陷案時隔半年，不過陳怡君陸續接獲周邊居民陳情，陳怡君說，許多住戶仍身心疲憊、苦不堪言、且每日都生活在恐懼中！上周有A損鄰戶憂心忡忡告訴她，家裡的門修好後又無法關，後門地磚也持續破損下沉，對比去年9月15日結構技師的測量照片，地面裂縫確實越來越長、深，甚至手指還可直接插入裂縫半個指節，損鄰戶還因下陷導致水管位移擠壓造成漏水。

還有另名B損鄰戶也投訴，每天都在掃陽台掉落的磁磚；更有C損鄰戶在工安事件後，因房屋下陷後漏水至今修不好，家中從一樓到地下室狂漏水，這家住戶每天24小時都用抽水馬達在樓梯間抽水外，更危險的是，議員到場現勘時，馬上就發生天花板磁磚掉落的狀況，差點砸傷頭。

陳怡君說，上月23日她反映基泰損鄰案，從三大公會鑑定標的共198戶，鑑定結果需賠償共176處，但受災戶卻苦等賠償未果。結果本月3月5日里長就在公佈欄貼「基泰大直賠償說明會」，將於3月12日召開，不僅讓居民不滿通知賠償說明方式根本不受重視，也未說明市府是否派員協助，甚至說明會表示是邀請「有意願」以三大技師公會鑑定賠償金額為「和解條件」的民眾。

對於損鄰戶居民與議員的不滿，北市府表示，建管處會依照北市損鄰規則列管，並正式發函要求基泰建設依照鑑定報告積極與受損戶進行賠償或修復協商，至於3月12日的說明會是當地里長基於維護里民權益，主動邀集里民召開說明會，如未能達成共識，民眾仍可依損鄰規則規定提出調處程序，協調不成，市府仍將要求基泰將鑑定金額1.2倍提存法院。