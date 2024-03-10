投百封履歷都碰壁 花甲莊姐找出優勢錄取超商正職人員

高齡化社會，二度就業已是潮流，新北市莊大姐今年已59歲，原從事餐飲設備工作，受到疫情影響決定轉職，但投了超過百封履歷，都沒有下文，她抱持姑且一試的心態到新北市就服站諮詢，與諮詢師一起找出她細心與積極的職場優勢，讓她在銀髮據點舉辦的便利商店職場體驗過程，成功錄取門市服務人員一職，成為店長最強左右手之一，找到事業第二春。

「早安，咖啡今天有優惠，要不要帶一杯？」穿著制服的59歲莊姐，熱情的招呼門市顧客，對於客人各種點餐需求，從按下咖啡機到裝上熱飲杯套，並在拿給顧客前確認杯蓋密合度，避免熱飲撒出，動作流暢。

莊姊說，她原先從事保麗龍餐具及餐廳設備相關行業近30年，但因疫情影響，決定轉職，但在一兩年期間她投遞超過百封履歷，卻始終沒有成功跨出去，有無數職缺，總覺得好像都不是自己想要的，又不知道到底是哪裡出問題，決定到就服站諮詢。

「找到一線希望」莊姐說，本以為諮詢幫助有限，但在深度諮詢過程中，諮詢師與她一同盤點過去的工作經驗，並從中找出職場優勢，也讓她在銀髮據點舉辦的便利商店職場體驗過程，成功錄取門市服務人員一職。

莊姐表示，上工初期由副店長協助密集特訓，從認識環境、商品上架陳列，到咖啡沖泡、甚至收銀，她都一步步學習並克服挑戰，現在在門市擔任正職服務人員，工作能力也受到店長的肯定，也協助店長帶領新人熟悉門市服務。

莊姐任職的門市店長相當肯定她的工作表現，更指出，從入職以來就展現出熱情的工作態度，對於店長所交代的工作事項都能確實完成，也會主動協助同事，十分具備敬業精神及學習熱忱，是「門市非常引以為傲的好夥伴！」。

莊姐說，想要求職的中高齡夥伴「不要害怕，我們都是從零開始的，我可以，你們也可以！」，未來她也想挑戰成為儲備幹部、甚至是副店長及店長職，讓自己盡情在職場上發光發熱。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，新北市銀髮人才服務據點針對已退休或55歲以上民眾，提供求職服務、深度諮詢、職場適應班及職場體驗服務，協助銀髮人才持續勇闖職涯，據點從2021年10月在板橋成立以來已協助3325名銀髮族順利投入職場，2023年9月三重新增一處據點，提供更多就業服務。