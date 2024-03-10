新北整合多校拚「校園碳中和」市府：113年為新北教育碳盤查元年
環保意識逐漸升高，新北市教育局為落實2050淨零碳排政策，朝「校園碳中和」目標邁進，全國首創整合新北市永續環境教育中心及永和國中等11校，啟動「校園碳盤查」計畫，並宣告113年為新北教育的碳盤查元年，將搭配相關政策推行，讓淨零排放不再是喊口號。
永和國中是第一波啟動的學校之一，被視為領頭羊。校長鍾兆晉說，教育場域是相對單純的機構，容易執行碳盤查作業，也可望得到具體成果，學校可以設計課程讓師生共同投入實際的碳排放調查操作，師生也能共同執行校園減碳行動，從理念到行動，逐步朝目標邁進。
新北市教育局表示，校園碳盤查計畫是透過科學方法學和資料蒐集等過程，量化溫室氣體的排放量，藉由校園碳盤查認證後的量化數據，做為新北市校園減碳策略，及達成碳中和目標的依據。
教育局長張明文指出，新北市永續環境教育中心不只是全市永續發展與環境教育推動的重要單位，更是通過認證的環境教育設施場所，後續將依據盤查結果，進行中心能耗減量及朝向碳中和邁進，並將辦理歷程向全國各校推廣分享。
新北市校園碳盤查計畫委託執行的彰化師範大學團隊助一臂之力，主持人林宗岐教授表示，此次與新北市首開先例將碳盤查推廣至學校，有助於喚起師生對永續發展的認識，培訓兼具專業技能及環境教育推廣的專門人員，孕育成為未來淨零排放推廣的種子，也會是下一代環境保護的先鋒。
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