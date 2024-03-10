新中正橋往台北方向16日通車 最新改道動線一次看

中正橋是往來新北永和及台北市的重要橋梁，已有快90年的歷史，由於橋體老舊，因此政府規畫重建新橋。新北工務局表示，新中正橋將於3月16日邁向下一個里程碑，開放新北市往台北市方向改由新橋行駛，讓雙北交通往返更便利。

工務局長祝惠美表示，雙北生活圈密不可分，而中正橋更是連繫新北市和台北市間的重要橋梁，考量橋齡老化耐震及防洪能力不足，雙北市為確保市民每日通勤需要的安全，透過兩市緊密合作，共同推動中正橋改建工程。

工務局表示，中正橋改建工程2019年5月6日開工，由台北市政府新工處執行改建工程，5年來陸續完成主橋鋼拱肋合攏、鋼纜施拉、道路鋪面工程及附屬設施等重要工項，中正新橋台北市往新北市方向已於去年10月通車，今年3月16日則將開放新北市往台北市方向。祝惠美指出，中正橋改建工程藉由先建新橋再拆舊橋的方式施工，施工期間交通不中斷的創舉，工程總經費大約33億元，其中新北市政府分攤12.4億元。