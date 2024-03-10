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萬金石馬拉松17日登場 「萬粉聚樂部」淨灘淨街擦亮賽道的光

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
熱愛路跑的薇安（左）及黃沐妍（右）共同參與萬金石馬拉松淨灘跑。圖／新北體育局提供
熱愛路跑的薇安（左）及黃沐妍（右）共同參與萬金石馬拉松淨灘跑。圖／新北體育局提供

2024新北市萬金石馬拉松即將在17日登場，最近在新北市府大廳、捷運站點都能看到萬金石馬拉松宣傳資訊，主辦單位如火如荼籌備，一群熱愛路跑組成的「萬粉聚樂部」也持續透過淨街、淨灘行動，要讓賽道沿線變得更乾淨，透過轉播讓全世界看到北海岸的美。

萬金石馬拉松每年參賽逾1.1萬人，是國內指標性路跑盛事，吸引國內外跑者齊聚一堂。新北體育局表示，萬金石馬拉松去年起便以綠色永續為目標，首創21Challenge淨街跑，深入新北21個行政區內跑步淨街，2023年總計累積淨街跑總里數1203公里、累積清理垃圾總量1622公斤，讓路跑活動產生更多意義。

今年延續此一理念，讓每一場跑聚活動融入不同的主題，並推出「萬粉聚樂部」LINE社群，凝聚萬粉向心力，號召更多人來參與。

體育局細數，從去年11月光棍節的月老淨街跑、12月結合育幼院公益募集物資的聖誕淨街跑、到今年1月新春祈願跑、2月運動迎春跑等，加上本月9日的金山中角灣淨灘，累積超過480公里的跑步里程數、1000公斤垃圾總量。

路跑教練李智群說，淨灘活動不只是為了環境，民眾也能趁此機會到海邊走走，轉換心情。熱愛路跑的藝人「小豬」驚喜現身表示，平常就會參與淨山活動，萬金石馬拉松賽前能跟著萬粉們一起捲起衣袖淨灘，別具意義。

新北體育局預告，3月15日是「萬粉聚樂部」最終場淨街跑活動，結合新北路跑運動博覽會，在新莊體育園區周圍淨街，邀請萬粉們活動後一起前往「新北路跑運動博覽會」參觀，現場有運動補給、運動服飾配件、運動觀光等多元攤位外，還有各項的運動挑戰、運動名人分享會、沉浸式消費者體驗區及全場逛透透集章趣活動，即日起至3月14日接受報名，萬粉聚樂部淨街跑報名網址https://reurl.cc/A4l0Oe，更多訊息可上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。

萬金石馬拉松賽前在新北金山中角灣舉辦淨灘跑。圖／新北體育局提供
萬金石馬拉松賽前在新北金山中角灣舉辦淨灘跑。圖／新北體育局提供
民眾參與萬金石馬拉松淨灘跑行動，要讓環境、賽道更乾淨。圖／新北體育局提供
民眾參與萬金石馬拉松淨灘跑行動，要讓環境、賽道更乾淨。圖／新北體育局提供
跑步教練李智群不畏寒風參與淨灘跑行動。圖／新北體育局提供
跑步教練李智群不畏寒風參與淨灘跑行動。圖／新北體育局提供
民眾參與萬金石馬拉松淨灘跑行動，要讓環境、賽道更乾淨。圖／新北體育局提供
民眾參與萬金石馬拉松淨灘跑行動，要讓環境、賽道更乾淨。圖／新北體育局提供
萬金石馬拉松淨灘跑與會成員大合照。圖／新北體育局提供
萬金石馬拉松淨灘跑與會成員大合照。圖／新北體育局提供

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