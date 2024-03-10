影／環台公路賽台北站揭開序幕 蔣萬安領騎暖身

2024國際自由車環台賽今天從台北站揭開序幕，台北市長蔣萬安在比賽開始前，帶領選手們一同騎乘暖身圈，並歡迎各國選手到來，沿著賽道可看到台北101、世貿大樓、國父紀念館、景福門及台北大巨蛋各個地標，歡迎大家為選手加油的同時，可以幫忙宣傳台北市，讓世界看見台灣。

2024國際自由車環台公路賽今台北站為繞圈賽，上午由市政府出發直行，繞行至景福門後折返，每圈約10.4公里，繞行8圈，共計83.2公里。 2024國際自由車環台公路賽今天從台北站揭開序幕，由市政府出發直行，繞行至景福門後折返，每圈約10.4公里，繞行8圈。記者余承翰／攝影 2024國際自由車環台公路賽今天從台北站揭開序幕，台北市長蔣萬安（右二）、自由車協會秘書長李開志（左二）、外貿協會秘書長王熙蒙（右一）、體育局長王泓翔（左一）等出席嘉賓一同領騎暖身。記者余承翰／攝影 2024國際自由車環台公路賽今天從台北站揭開序幕，台北市長蔣萬安歡迎各國選手到來，並藉機宣傳2025世壯運。記者余承翰／攝影 2024國際自由車環台公路賽今天從台北站揭開序幕，台北市長蔣萬安（中）、自由車協會秘書長李開志（左一）、外貿協會秘書長王熙蒙（右一）、體育局長王泓翔（右二）等出席嘉賓一同領騎暖身。記者余承翰／攝影 2024國際自由車環台公路賽今天從台北站揭開序幕，台北市長蔣萬安（左三）、自由車協會秘書長李開志（左一）、外貿協會秘書長王熙蒙（右二）、體育局長王泓翔（右三）等出席嘉賓一同領騎暖身。記者余承翰／攝影 2024國際自由車環台公路賽今天從台北站揭開序幕，由市政府出發直行，繞行至景福門後折返，每圈約10.4公里，繞行8圈。記者余承翰／攝影