快訊

又查出2.1萬公斤辣椒粉含蘇丹紅！流向9縣市 高市追加重罰120萬

GD傳與小12歲韓國小姐熱戀 本尊首回應

教宗喊話烏克蘭！勇敢「舉白旗」、發現「被打敗」要有勇氣談判

數發部說沒卡北市東門改建 蔣萬安還原狠打臉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天說，當初市府的確想沿用南門中繼市場，也就是現在華光特二用地續租，不過幾次函文，中央都回覆數發部等部會有興建需求，無法續租，一直到今年二月行政院才決議數發部到行二行三，不會使用特二。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天說，當初市府的確想沿用南門中繼市場，也就是現在華光特二用地續租，不過幾次函文，中央都回覆數發部等部會有興建需求，無法續租，一直到今年二月行政院才決議數發部到行二行三，不會使用特二。記者林麗玉／攝影

國民黨立委楊瓊瓔指數發部卡東門市場改建用地，數發部日前反擊澄清子虛烏有稱「沒這回事」。蔣萬安今受訪還原過程、狠打臉數發部。蔣說，當初市府的確想沿用南門中繼市場，也就是現在華光特二用地續租，不過幾次函文，中央都回覆數發部等部會有興建需求，無法續租，一直到今年二月行政院才決議數發部到行二行三，不會使用特二，這件事就是就事論事。

對於民眾黨質疑數發部卡東門改建用地，等同要市府浪費1.6億蓋好的南門中繼場先拆掉，再花數千萬再蓋，與民爭地在先還指沒這回事，並稱蔣萬安當立委時就幫忙協調特一用地，批評數發部「倒果為因、試圖卸責」，如同「點了麵線又棄單」，浪費公帑全民埋單。

蔣萬安說，在這件事整個過程中，東門市場改建在找中繼市場據點，的確市府有談到沿用南門中繼市場，不過中央回覆都是說數發部等中央部會有興有需求，無法續租給北市府，讓北市府持續做各方評估。蔣說，當初市府的確覺得特二是很好的場地，也不需要另外再花一筆費用拆除。

蔣說，正因為當時中央的回覆，後來北市府整體綜合評估後，覺得如果繼續租用特二，租金會比特一高，也持續更深入跟攤商周邊里民溝通開說明會，才決定在特一。所以這件事很簡單，最重要是站在攤商立場，照顧周邊里民需求，積極溝通，幾次地方說明會後終於取得共識，決定特一作為東門市場改建中繼點，過程就是還原事實。

對於數發部是否倒果為因？蔣萬安今天出席國際自由車環台公路大賽受訪還原整個過程，蔣說，第一，的確認為能夠節省經費、沿用南門中繼場是很理想，不過正式函文中央過程，中央一直講說，數發部等中央部會有興建需求，一直到今年二月行政院才決議數發部要到行二行三，並不會使用特二，這件事就是就事論事、將過程的事實還原就是如此。

蔣萬安重申，當然東門市場改建，市府綜合評估之後，包括租金、攤商需求、周邊里民衝擊、相關期程考量等，現在最後決定用特一，整個過程就是如此。

北市 蔣萬安 行政院

延伸閱讀

北市二殯告別式天花板掉落砸人 議員批淪為豆腐渣工程

昨與林襄自拍 蔣萬安今曝回家後太太的反應

中職／味全龍季前發布會 資深龍迷蔣萬安與林襄合體照曝光

中職／樂見味全龍進駐大巨蛋 蔣萬安忘我揮旗是龍迷

相關新聞

派出所防撞 加裝水泥花台、鐵桿

上月底簡男竊取小貨車在台62線先撞死劉姓巡路員，再衝入基隆八堵分駐所，造成警員一死一傷。事後各縣市警局開始檢討派出所等駐...

數發部說沒卡北市東門改建 蔣萬安還原狠打臉

國民黨立委楊瓊瓔指數發部卡東門市場改建用地，數發部日前反擊澄清子虛烏有稱「沒這回事」。蔣萬安今受訪還原過程、狠打臉數發部...

廣角鏡／種下城市森林

台北市長蔣萬安昨天出席在台北市立動物園舉行，與企業共同推動宣誓認養植樹造林活動，攜手種下一座城市森林。蔣萬安說，北市獨特...

台北通1999網路電話 遭疑成效差

北市1999市民熱線24小時全天候服務，前10分鐘免費，每年市府負擔逾千萬元話費，研考會2022年斥資600萬元在台北通...

智慧教室進度慢？新北：裝設逾8成

新北預計2025年前完成建置智慧教室，全面推動數位教學，但民代發現，小校的進度都完成，但大校班級數量多，還沒裝完，學校擔...

邀「Z9」吳達偉授課被視為藍白合 新北議會藍黨團書記長這樣說

新北市議會國民黨團書記長陳偉杰今天表示，將邀網路達人「Z9」吳達偉開班授課拓展粉絲，提升黨團議題攻防戰力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。