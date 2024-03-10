數發部說沒卡北市東門改建 蔣萬安還原狠打臉

國民黨立委楊瓊瓔指數發部卡東門市場改建用地，數發部日前反擊澄清子虛烏有稱「沒這回事」。蔣萬安今受訪還原過程、狠打臉數發部。蔣說，當初市府的確想沿用南門中繼市場，也就是現在華光特二用地續租，不過幾次函文，中央都回覆數發部等部會有興建需求，無法續租，一直到今年二月行政院才決議數發部到行二行三，不會使用特二，這件事就是就事論事。

對於民眾黨質疑數發部卡東門改建用地，等同要市府浪費1.6億蓋好的南門中繼場先拆掉，再花數千萬再蓋，與民爭地在先還指沒這回事，並稱蔣萬安當立委時就幫忙協調特一用地，批評數發部「倒果為因、試圖卸責」，如同「點了麵線又棄單」，浪費公帑全民埋單。

蔣萬安說，在這件事整個過程中，東門市場改建在找中繼市場據點，的確市府有談到沿用南門中繼市場，不過中央回覆都是說數發部等中央部會有興有需求，無法續租給北市府，讓北市府持續做各方評估。蔣說，當初市府的確覺得特二是很好的場地，也不需要另外再花一筆費用拆除。

蔣說，正因為當時中央的回覆，後來北市府整體綜合評估後，覺得如果繼續租用特二，租金會比特一高，也持續更深入跟攤商周邊里民溝通開說明會，才決定在特一。所以這件事很簡單，最重要是站在攤商立場，照顧周邊里民需求，積極溝通，幾次地方說明會後終於取得共識，決定特一作為東門市場改建中繼點，過程就是還原事實。

對於數發部是否倒果為因？蔣萬安今天出席國際自由車環台公路大賽受訪還原整個過程，蔣說，第一，的確認為能夠節省經費、沿用南門中繼場是很理想，不過正式函文中央過程，中央一直講說，數發部等中央部會有興建需求，一直到今年二月行政院才決議數發部要到行二行三，並不會使用特二，這件事就是就事論事、將過程的事實還原就是如此。

蔣萬安重申，當然東門市場改建，市府綜合評估之後，包括租金、攤商需求、周邊里民衝擊、相關期程考量等，現在最後決定用特一，整個過程就是如此。