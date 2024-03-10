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派出所防撞 加裝水泥花台、鐵桿

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
海山分局江翠派出所前設置水泥花台。圖／新北市警局提供
海山分局江翠派出所前設置水泥花台。圖／新北市警局提供

上月底簡男竊取小貨車在台62線先撞死劉姓巡路員，再衝入基隆八堵分駐所，造成警員一死一傷。事後各縣市警局開始檢討派出所等駐外單位安全防護，新北市警局日前盤點共57處派出所需要個別安全強化。

八堵分駐所慘劇發生後，新北市警局針對轄內分局、派出所進行安全評估，日前召開駐地安全防護措施會議後，依個別情況將購置大型預鑄水泥花台、加裝防護鐵鋼管或紅外線感應裝置。

針對目前興建中廳舍，已要求分局會同建築師檢討安全防護措施，如有防護不足將以契約變更辦理加強安全維護，並於進駐前完成強化措施；且未來新建廳舍都將加入安全防護設施。

新北市警局已完成三重分局三重派出所於門前擺設水泥花台、海山分局江翠派出所於門前擺設水泥花台、新店江陵所加裝1組防撞鐵桿。另外發包中包括新莊分局頭前派出所規畫大門口加裝2組10英寸ㄇ字型不銹鋼防撞桿，內灌水泥漿及裝設紅外線感應器。中和分局國光派出所規畫值勤台內下方鋼板前加裝防撞三角斜撐等。

新店江陵所加裝防撞鐵桿。圖／新北市警局提供
新店江陵所加裝防撞鐵桿。圖／新北市警局提供

三重 建築師

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