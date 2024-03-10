台北通1999網路電話 遭疑成效差

北市1999市民熱線24小時全天候服務，前10分鐘免費，每年市府負擔逾千萬元話費，研考會2022年斥資600萬元在台北通App建置網路電話，每月卻僅千餘人使用，全年話費只省5.9萬元，節源不如預期，被質疑成效差。研考會回應，會針對不同使用者習慣加強推廣，增加建置網路電話的效益。

1999是民眾電話洽辦市政業務的重要服務管道，研考會2020年辦理「1999市民熱線導入AI人工智慧最適方案評估研究」，根據報告建議建置台北通App的1999網路電話功能，希望提供多元進線方式，也簡化民眾陳情身分認證程序。

議員鍾佩玲指出，民眾撥打1999市民熱線，北市府年支出逾千萬元補貼。前市長柯文哲任內為節省民眾陳情身分驗證流程，花600萬元設網路電話，盼撙節市內話費支出。不過，市府去年每月接獲市民約3.4萬件投訴案，使用台北通打網路電話僅1370件、占4%，全年節省電話費僅5.9萬元，市府應檢討為何不選擇打網路電話。

習慣打電話的市民吳先生說，手機直撥且前10分鐘免費，直接對接市府人員，可立即解決問題，相當便利，不會特別使用台北通打網路電話。張小姐傾向台北通的陳情系統，是因為有文字紀錄留底，能查詢案件處理情形，也可追蹤知道市府回應進度。

研考會回應，網路電話同時肩負防災訊息傳遞任務，多一種通訊管道，可以增加市府防災韌性，未來會加強推廣。若民眾願意透過台北通網路電話進線，話費節約將可彈性運用在其他便民服務；若市府各項便民服務未來數位轉型、擴增或縮減服務時，可作為政策調整時的備援方案，持續提供服務。