快訊

勞斯萊斯車尾遭撞爛！天價維修費可當購屋頭期款 肇事司機1理由恐慘了

亞洲首富奢華娶媳！夫人有備而來…身上「祖母綠項鍊」要價近19億元

最有智商！容易被老闆器重的「3大星座」 摩羯工作狂、牡羊最積極

聽新聞
test
0:00 / 0:00

贊成修法給公務員7天有薪照顧假 蔣萬安：我照常營業

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席在台北市立動物園舉行的2024植樹節活動。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席在台北市立動物園舉行的2024植樹節活動。記者楊正海／攝影

銓敘部日前預告「公務人員請假規則」修正草案，將針對育有未滿6歲子女須親自照顧者，每年核給7天的有薪「幼兒照顧假」，且每增加一名未滿6歲子女，另增3天假。台北市蔣萬安上午受訪指出，他非常支持這樣的修法，他今天星期六還是照常營業，對媒體說「沒關係，很多行程看到你們還是很開心」。

蔣萬安上午出席在台北市立動物園舉行的2024植樹節活動受訪說，這樣的修法，最主要可以照顧到很多同仁，兼顧家庭跟工作，也鼓勵生育，這跟他3個孩子沒有直接關係，但是未來這樣的照顧假，對於提高生育率多少有幫助，最重要是照顧到許多辛苦同仁，當然，對他來講，看到很多假的累積，像他今天星期六還是照常營業。

至於增加的假怎麼運用？蔣萬安說，他比較難運用，對他來講，就是看到假一直累積，不過沒有關係，最重要是照顧到很多同仁，如果他們真的有多一個寶貝，相信能給予他們這樣的假別，照顧孩子減低他們壓力負擔，都是有正面效果。

公務員 北市 子女 蔣萬安

延伸閱讀

植樹節逢動物園110周年 蔣萬安種樹號召各界響應

總統選舉採二輪制投票 蔣萬安表態：值得更多討論思辨

蘇丹紅致癌風險等同咖啡、茶？蔣萬安：民眾都無法接受

北市二殯告別式天花板掉落砸人 議員批淪為豆腐渣工程

相關新聞

贊成修法給公務員7天有薪照顧假 蔣萬安：我照常營業

銓敘部日前預告「公務人員請假規則」修正草案，將針對育有未滿6歲子女須親自照顧者，每年核給7天的有薪「幼兒照顧假」，且每增...

汐止清潔隊2女隊員搭檔 開17噸轉運車收大型垃圾

新北市環保局目前編制5495名清潔隊員，平日幫民眾收運垃圾，就連過年加班收運，以往給外界印象普遍是男性，但汐止清潔隊轉運...

植樹節逢動物園110周年 蔣萬安種樹號召各界響應

為響應全球淨零排放趨勢，2024植樹節恰逢動物園110週年，台北市長蔣萬安號召公私協力，今天在台北市立動物園與企業共同宣...

台北通1999網路電話斥資600萬元 每月僅千人撥打遭疑成效差

台北市研考會因應數位化趨勢，2022年斥資600萬元在台北通App建置網路電話功能，議員質疑成效差，每月僅逾千人使用，節...

鼓勵飼主為毛孩結紮防多個疾病 新北提供絕育補助最高2千

毛寶貝也會得癌症，新北市動保處提醒，家中愛犬如果沒絕育，在肛門附近會長腫瘤，又稱犬圍肛門周腺腫瘤，甚至會有攝護腺疾病及睪...

北市二殯告別式天花板掉落砸人 議員批淪為豆腐渣工程

台北市立第二殯儀館新大樓3樓禮廳，昨天發生新禮廳天花板掉落，當時有民眾正在舉行告別式，天花板砸下，造成一名長者手部遭砸傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。