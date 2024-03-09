贊成修法給公務員7天有薪照顧假 蔣萬安：我照常營業

銓敘部日前預告「公務人員請假規則」修正草案，將針對育有未滿6歲子女須親自照顧者，每年核給7天的有薪「幼兒照顧假」，且每增加一名未滿6歲子女，另增3天假。台北市長蔣萬安上午受訪指出，他非常支持這樣的修法，他今天星期六還是照常營業，對媒體說「沒關係，很多行程看到你們還是很開心」。

蔣萬安上午出席在台北市立動物園舉行的2024植樹節活動受訪說，這樣的修法，最主要可以照顧到很多同仁，兼顧家庭跟工作，也鼓勵生育，這跟他3個孩子沒有直接關係，但是未來這樣的照顧假，對於提高生育率多少有幫助，最重要是照顧到許多辛苦同仁，當然，對他來講，看到很多假的累積，像他今天星期六還是照常營業。

至於增加的假怎麼運用？蔣萬安說，他比較難運用，對他來講，就是看到假一直累積，不過沒有關係，最重要是照顧到很多同仁，如果他們真的有多一個寶貝，相信能給予他們這樣的假別，照顧孩子減低他們壓力負擔，都是有正面效果。