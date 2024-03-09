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汐止清潔隊2女隊員搭檔 開17噸轉運車收大型垃圾

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
劉怡秀（右）、蔡穎萱（左）二人是最佳搭擋，她們說，每日駕駛一般男生不敢開的大車是日常。圖／新北市環保局提供
劉怡秀（右）、蔡穎萱（左）二人是最佳搭擋，她們說，每日駕駛一般男生不敢開的大車是日常。圖／新北市環保局提供

新北市環保局目前編制5495名清潔隊員，平日幫民眾收運垃圾，就連過年加班收運，以往給外界印象普遍是男性，但汐止清潔隊轉運車駕駛有2名正妹，71年次劉怡秀開車年資約3年、69年次蔡穎萱約4年，是汐止清潔隊環清班收運沙發、桌椅櫃、床墊等巨大垃圾的駕駛人員。她們笑說，「每日駕駛一般男生不敢開的大車，是日常」。

「男生可以，女生為什麼不可以？」劉怡秀上一份工作是清潔隊內勤人員，主要從事電腦文書作業及公文繕打，不熟悉車輛駕駛工作，但她仍主動調職到外勤工作，並自行報考取得職業大車駕照。

她說，比起內勤人員每月可多領取清潔獎金1萬元，目前薪資待遇約4.5萬元，雖然上路後實際路況比駕訓班複雜很多，每天往返焚化廠，需經過高速公路面對快速危險的車潮，但仍勇敢克服恐懼。

蔡穎萱原先在汐止區公所任約僱人員，工作也是辦公室文書作業。但她2017年考取清潔隊後，先從小台7.5噸回收車開始駕駛，再進一步駕駛6立方垃圾車，最後擔任大台的17噸開天式轉運車輛「大白」，和劉怡秀是最好搭檔。

環保局表示，新北市環保局目前編制5495名清潔隊員，其中女性比例約占四分之一，在環境維護工作中，女力發揮很大作用，不僅環境清掃、垃圾收運、資源回收難不倒她們，還不乏取得職業駕照和職業安全衛生專業證照的女性同仁，正持續在各自的崗位發光發熱。

環保局指出，目前正在辦理清潔隊員招考，持續增補清潔隊員人力，若有市民有興趣歡迎加入清潔隊行列。

劉怡秀（左）開車年資約3年、蔡穎萱（右）約4年，是汐止清潔隊環清班收運沙發、桌椅櫃、床墊等巨大垃圾的駕駛人員。圖／新北市環保局提供
劉怡秀（左）開車年資約3年、蔡穎萱（右）約4年，是汐止清潔隊環清班收運沙發、桌椅櫃、床墊等巨大垃圾的駕駛人員。圖／新北市環保局提供
劉怡秀從原先清潔隊內勤人員，主動調職到外勤工作，並自行報考取得職業大車駕照。圖／新北市環保局提供
劉怡秀從原先清潔隊內勤人員，主動調職到外勤工作，並自行報考取得職業大車駕照。圖／新北市環保局提供

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