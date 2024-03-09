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植樹節逢動物園110周年 蔣萬安種樹號召各界響應
為響應全球淨零排放趨勢，2024植樹節恰逢動物園110週年，台北市長蔣萬安號召公私協力，今天在台北市立動物園與企業共同宣誓認養植樹造林，期許攜手種下一座城市森林，為促進地球碳匯共盡心力。
主辦的台北市府工務局大地工程處表示，台北市山坡地超過1萬公頃森林綠覆面積，近5年已推動種下3萬餘顆苗木，未來希望透過公私協力，植樹護樹及造林固碳以增加碳匯，營造綠境生活空間，提升淺山遊憩與文化等多元公益價值。
這次活動規劃植樹體驗及環境教育闖關，特別邀請石門水庫、東眼山自然中心、桃園北區水資源回收中心、台北市立動物園等環教場域設置闖關活動，串連多方的力量，將友善環境理念散佈至更多人心中。
植樹造林不只是增加碳匯，更有涵養水源、維護生物多樣性、保安等多元效益，也是企業實踐 ESG最佳途徑，台北市政府呼籲並歡迎企業加入認養。
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