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植樹節逢動物園110周年 蔣萬安種樹號召各界響應

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
台北市長蔣萬安（前排左一）今天出席在台北市立動物園舉行的認養植樹造林活動，和企業代表、市民一同攜手植樹，為促進地球環境永續共盡心力。記者林俊良／
台北市長蔣萬安（前排左一）今天出席在台北市立動物園舉行的認養植樹造林活動，和企業代表、市民一同攜手植樹，為促進地球環境永續共盡心力。記者林俊良／

為響應全球淨零排放趨勢，2024植樹節恰逢動物園110週年，台北市長蔣萬安號召公私協力，今天在台北市立動物園與企業共同宣誓認養植樹造林，期許攜手種下一座城市森林，為促進地球碳匯共盡心力。

主辦的台北市府工務局大地工程處表示，台北市山坡地超過1萬公頃森林綠覆面積，近5年已推動種下3萬餘顆苗木，未來希望透過公私協力，植樹護樹及造林固碳以增加碳匯，營造綠境生活空間，提升淺山遊憩與文化等多元公益價值。

這次活動規劃植樹體驗及環境教育闖關，特別邀請石門水庫、東眼山自然中心、桃園北區水資源回收中心、台北市立動物園等環教場域設置闖關活動，串連多方的力量，將友善環境理念散佈至更多人心中。

植樹造林不只是增加碳匯，更有涵養水源、維護生物多樣性、保安等多元效益，也是企業實踐 ESG最佳途徑，台北市政府呼籲並歡迎企業加入認養。

為響應全球淨零排放趨勢，2024植樹節恰逢動物園110週年，台北市長蔣萬安號召公私協力，共同推動認養植樹造林活動。記者林俊良／攝影
為響應全球淨零排放趨勢，2024植樹節恰逢動物園110週年，台北市長蔣萬安號召公私協力，共同推動認養植樹造林活動。記者林俊良／攝影
2024植樹節恰逢台北市立動物園110週年，台北市長蔣萬安出席植樹活動，也為動物園新的識別標誌貼上拼圖。記者林俊良／攝影
2024植樹節恰逢台北市立動物園110週年，台北市長蔣萬安出席植樹活動，也為動物園新的識別標誌貼上拼圖。記者林俊良／攝影

動物園 蔣萬安

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