植樹節逢動物園110周年 蔣萬安種樹號召各界響應

為響應全球淨零排放趨勢，2024植樹節恰逢動物園110週年，台北市長蔣萬安號召公私協力，今天在台北市立動物園與企業共同宣誓認養植樹造林，期許攜手種下一座城市森林，為促進地球碳匯共盡心力。

主辦的台北市府工務局大地工程處表示，台北市山坡地超過1萬公頃森林綠覆面積，近5年已推動種下3萬餘顆苗木，未來希望透過公私協力，植樹護樹及造林固碳以增加碳匯，營造綠境生活空間，提升淺山遊憩與文化等多元公益價值。

這次活動規劃植樹體驗及環境教育闖關，特別邀請石門水庫、東眼山自然中心、桃園北區水資源回收中心、台北市立動物園等環教場域設置闖關活動，串連多方的力量，將友善環境理念散佈至更多人心中。