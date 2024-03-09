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基隆殯儀館爆冰櫃量能不足 新納骨塔3萬多塔位工程延宕

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆納骨塔老舊，原地規畫改建為生命典藏館，但工程延宕2年，民眾苦等不到新塔位。記者游明煌／攝影
基隆納骨塔老舊，原地規畫改建為生命典藏館，但工程延宕2年，民眾苦等不到新塔位。記者游明煌／攝影

基隆殯儀館改建啟用已十年，很多往者家屬反映小靈堂空間不足，家祭室和禮廳漏水，尤其冰櫃量嚴重不足，導致常要排好幾天，議員也批評舊納骨塔改建為生命典藏館工程延宕2年，民眾也苦等不到新塔位。市府表示，研議增加冰櫃，生命典藏館預計民國115年可完工，提供3萬6380個塔位。

基隆殯儀館2014年11月20日完工啟用，民眾反映冷氣空調不冷、禮廳及家祭室雜亂漏水、廣場平台座椅角鐵裸露易傷人，還有夜間照明不足顯得陰森、街友聚集祭品消失等問題。另市立納骨塔1984年使用迄今，塔位也不敷使用，建物老舊不堪，規畫原地改建新的納骨塔生命典藏館。

議員俞叄發表示，生命典藏館進度延宕2年多，進度一定要加快，納骨塔的需求很迫切，應早日完成；另外小靈堂太少，空間也不夠，完全不夠用，讓往者家屬很不方便。目前冰櫃嚴重不足，家屬常常排隊排不進去，遺體到了之後，有的要等2天以上，得多付停屍費、冰塊費用，相當無奈，市府要多努力增加量能，讓亡者最後一哩路走得安心。

議員施偉政說，南榮公墓為很大的墓區，但有很多部分私人家族塔位後世子孫無力維護，透過墓政管理聯繫，市府可以蓋生命典藏館二館，活化更多土地，釋放出來作為公共空間。

議員宋瑋莉、連恩典說，只要是大日子時，停車問題就很嚴重，整個都塞車，外縣市車子多，應加強道路管控、規畫車位告知預警系統，地方很大要好好規畫。

民政處長張淵翔表示，冰櫃的確量能不足，會研議增加，過年時間就發生塞櫃情況，主要是除了基隆人使用外，臨近新北的汐止、瑞芳、金山萬里地區民眾都會來用，增加很大負擔。

張淵翔指出，生命典藏館工程經費4億7498元，今年2月第一次開標無人投標流標，預計3月21日第二次開標，塔位數量個人骨灰櫃2萬6012個，雙人骨灰櫃540對，個人骨骸櫃4288個，靈位牌5000個。

市長謝國樑說，環境品質不夠的地方會再調整經費，一定要做得更好。生命典藏館有所延誤，會加快進度，但去年他剛上任，政風處有關切，有相關司法問題，後來花了一些時間已經解套，規格不會被綁標，疑慮已消除，會積極發包出去，盡快施工，盼在115年完工。

基隆殯儀館啟用已十年，很多往者家屬反映小靈堂空間不足，家祭室和禮廳漏水，尤其冰櫃量嚴重不足。記者游明煌／攝影
基隆殯儀館啟用已十年，很多往者家屬反映小靈堂空間不足，家祭室和禮廳漏水，尤其冰櫃量嚴重不足。記者游明煌／攝影
基隆納骨塔老舊，原地規畫改建為生命典藏館，但工程延宕2年，民眾苦等不到新塔位。記者游明煌／攝影
基隆納骨塔老舊，原地規畫改建為生命典藏館，但工程延宕2年，民眾苦等不到新塔位。記者游明煌／攝影

基隆 殯儀館 納骨塔 議員

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