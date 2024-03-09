營建廢棄物 新北推分類場制

營建廢棄物處理成本日漸攀升，新北市一年有67多萬公噸的營建廢棄物，卻只有30多個砂石棧場。民代認為市府須落實「資源再利用」，並與公會溝通提出解方。新北市環保局表示，已邀集各公會座談，推動裝修廢棄物管理及簡易分類場制度。

市議員黃淑君表示，民間裝潢營建成本不斷攀高，過往清運成本從一輛3噸卡車3至5千元，漲到1.2萬元至1.5萬元，甚至常叫不到。她認為市府應規畫實際政策，以免淪為「說得很好聽，卻做沒半步」，要求環保局在1周內提出檢討。

環保局表示，已邀各公會辦座談，媒合業者協助清運，並了解價格，健全市場機制。目前中央和地方都已設法擴大處理量能；新北也推動營建裝修廢棄物管理及簡易分類場制度，被資源循環署列為示範案例。

議員李宇翔另表示，雙北各有3個焚化廠，但新北人口數跟垃圾量是北市5至10倍，新北民生垃圾處理量接近飽和，要有餘裕才能處理事廢物，市府要優先解決民生問題，應跟北市跨市討論垃圾解決方法，而不是丟給業者。

環保局表示，目前北北基桃營建裝修廢棄物收受處理價格並無差異，新北每年營建裝修廢棄物處理量能達150萬噸，處理量能足夠，後續尚有5家業者申請中。新北市3座焚化廠每日垃圾處理量2500噸，優先處理家戶垃圾1700至1800公噸後，餘裕量約700至800公噸。