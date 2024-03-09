足協借台北田徑場未果 市府：臨時借違規

中華足協公布「2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪賽事」，3月21日在高雄楠梓足球場舉行，非過往的台北田徑場或高雄國家體育場，足協指出，與台北市體育局積極溝通並發文商借場地，仍未能獲得同意商借。體育局澄清，足協未參加場地預控會議，且相關檔期全滿，臨時提出申請借用有違規定。

足協聲明致歉，努力至前天中午仍無法順利租借台北市立田徑場。去年8月，足協拜會台北市體育局，尋求支持且依據賽程商借台北市立田徑場；持續與北市體育局積極溝通並發文商借場地，仍未能獲得同意商借；足協至前天最後一刻仍不放棄與體育局溝通協調，但在無法獲得同意出借台北田徑場的狀況，足協必須做出相關應變措施。

「足協聲明有誤導外界視聽的疑慮，對此深表遺憾。」體育局澄清，依照場地租借辦法，體育局固定每年9月召開預控會議，開放各單位現場申請、預控下年度場地檔期。但是，足協去年未參加預控會議，臨時提出申請借用，不僅有違規定，且相關檔期早已排滿，使得體育局無法預先釋出檔期。

體育局指出，台北田徑場3月份各項賽事已定，3月9日至17日接連有企甲足球、北市小學運動會、台北市壯年田徑公開賽等，期間檔期全滿，且這些活動有大量壘球擲遠、鉛球、標槍、鏈球項目，接連積累將造成草坪損傷，勢必要有時間修整草坪，事前便已排定3月18至22日草坪養護，難接續辦理國際賽事。

體育局強調，已建請足協另擇合適場地辦理此次賽事，也希望足協未來爭取國際賽事主辦權時，應先按照規定參與場地預控會議，以利場地申請借用，避免類似事件重演，損及球迷權益外，更再度重挫國家隊士氣。