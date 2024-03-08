中職／味全龍季前發布會 資深龍迷蔣萬安與林襄合體照曝光

台北市長蔣萬安今日以資深味全龍球迷身分，出席在大巨蛋舉行的「2024味全龍季前發布會」，也和林襄合體同框、自拍。蔣萬安說，上周大巨蛋讀賣巨人交流賽當天，他就是穿著味全龍帽T參加，也回憶起去年味全龍封王時的感動，強調大巨蛋是市民朋友的驕傲，也祝福味全龍拿下2連霸。

蔣萬安致詞時，首先提到上周六大巨蛋邀請日本獨賣巨人來跟中華職棒球隊比賽，他親自到現場，遇到球迷戴著味全龍冠軍帽和他合照，蔣萬安興奮地向球迷展示身上穿的味全龍帽T，說自己也是龍迷，因此有機會就穿著味全龍球衣、戴著球帽，希望大家能一起支持中華職棒，支持棒球運動。

蔣萬安說，他記得去年中華職棒總冠軍戰味全龍封王的那一天，他高興地跟球員互噴香檳，也忘我地拿著大旗在球場中奔跑，後來他得知很多網路上的朋友說這個市長怎麼這麼瘋狂？他笑著說，那一刻起大家就知道，蔣萬安是從職棒元年開始就在支持味全龍，才會如此欣喜若狂。

蔣萬安表示，很高興今年中華職棒開幕戰在台北大巨蛋舉行，這也是第一場中華職棒賽事來到大巨蛋，也知道目前規畫會有30場賽事來到大巨蛋，希望球迷可以進場支持棒球運動，也特別感謝味全龍團隊、緯來電視台、O-Bank王道銀行等公司大力支持，讓這一次開幕戰能夠順利舉行。

蔣萬安說，回憶32年前，他唸小六時，守在收音機前面聽著當年的職棒總冠軍戰，當天下著大雨，聽到現場球迷呼喊著要巨蛋，這麼多年下來，大巨蛋的興建從一開始的選址、規畫、動工、停頓、後來又復工，到去年底終於完工開幕啟用，這都讓所有球迷朋友非常感動。

蔣萬安強調，大巨蛋已經成為所有台北市民朋友的驕傲、新的地標，更重要將迎來第一場的職棒賽事，有一流的場館培育一流的選手，他相信未來的棒球運動會越來越好，也希望所有的球迷朋友、熱愛運動的市民都可以共享這份榮耀。