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汐止湖光里資收站回收量成長 盼積少成多做公益

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區湖光里在去年也投入黃金資收站的行列，回收量都很穩定，也讓里內環境變好，更希望積少成多，也打算將回饋金，拿來幫助弱勢。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區湖光里在去年也投入黃金資收站的行列，回收量都很穩定，也讓里內環境變好，更希望積少成多，也打算將回饋金，拿來幫助弱勢。 圖／觀天下有線電視提供

環保意識抬頭，汐止區湖光里在去年也投入黃金資收站的行列，每個星期五在市民活動中心設置資源回收站，只要里民拿回收物，就可以累積點數，兌換專用垃圾袋，五個多月下來，回收量都很穩定，也讓里內環境變好，更希望積少成多，也打算將回饋金，拿來幫助弱勢。

星期五黃金資收站開張，一大早就陸續有里民拿著紙、瓶瓶罐罐來，而志工們則是分工合作，回收物秤重、登記重量等等，當然，還是得要有人做整理工作，五個多月以來，現在大家都熟門熟路，志工說很認同這樣的活動，所以，每個星期都會來幫忙，早上八點就到活動中心，回收的有鐵類、塑膠類、保特瓶、紙、電器，覺得很有意義，可以幫忙改善里內清潔，現在星期五固定做回收，里民一到時間就會拿來回收，這樣環境也會比較好。

湖光里長杜金泉表示，政府一直推資源回收的概念，就是提倡里民把家裡的垃圾分類變成黃金，拿家裡的回收物來累積點數，可以換垃圾袋、洗碗精、洗衣精等生活必需品，湖光里的黃金資收站是從去年10月開始，到現在己經快半年，目前的回收量都差不多都一台垃圾車或是一台多一點，大概1000公斤上下不一定，有時候是看天氣，下雨天就會比較少。

杜金泉指出，雖然回收量不算多，但是挺穩定，會持續做下去，希望積少成多，也打算將回饋金，拿來幫助弱勢，還有做為里內老人共餐的經費、以及里內的獎學金給需要的人。最後也要特別謝謝義工大哥大姊，將自己平常有空餘的時間幫忙整理回收物。

垃圾分類 汐止 資源回收

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