淡水福德里慶婦女節 里民體驗DIY永生花藝

今天是三月八日國際婦女節，為了要為辛苦的婦女慶祝這個屬於他們的節日，新北市淡水區福德里由紅樹林有線電視贊助，邀請專業花藝老師，開辦一場動手DIY永生花製作花藝課程，讓來參與的里民能夠有一處放鬆身心靈、培養美感的空間，更可以做出屬於個人的花藝作品。

福德里長吳穎綸表示，這次很感謝紅樹林有線電視，提供這麼好的課程，過去雖然也有開課，但製作永生花可說讓里民有難得的體驗，課開在前幾個星期開放報名首日就滿額，相當熱情，也讓里內的居民感到相當新鮮。居民說，這些花看起來都好真實，透過老師的指導，也讓他們能夠學到插花配色還有認識許多的花朵名稱。

課程專注於教學剛入門的初學者，用了大量的時間準備課程，將教學方法系統化，並維持精巧的小班制保證學習品質，讓即使是零基礎的學員也能快速上手。讓婦女們也能夠有一盆屬於個人的永生花，並且學到許多花藝知識與樂趣，渡過一個開心的婦女節。