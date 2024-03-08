玫瑰花展主持人喊「誰單身」？蔣萬安一度起身被制止 妙回1句逗笑賓客

2024年台北玫瑰展今天開幕，今年以「玫園藝事」為主題，一展玫瑰精緻園藝風采，現場有逾5000株玫瑰，台北市長蔣萬安出席，體驗台北玫瑰園的浪漫。蔣萬安說，聽到主持人喊「有誰是單身」結果都沒人站起來，「但我很想站起來 」結果被一旁的副局長拉下來說「你沒有單身」，逗得台上台下來賓哈哈大笑。

每年3月是台北玫瑰園玫瑰盛放的時節，台北玫瑰園區內共有超過800種玫瑰，除了美麗的玫瑰及各式草花搭配。

玫瑰園內珍貴的玫瑰品種，皆由工作人員及志工悉心照護，花園內設有雙語語音導覽QR code，供民眾可利用，可了解更多台北玫瑰展資訊。

公園處圓山所主任楊國瑜補充， 台北玫瑰展期間，有很多線上及線下的精采活動，像是專為新人制定的「玫好見證」活動，邀請新人朋友來到玫瑰園拍攝浪漫的婚紗照，就有機會獲得限量的玫瑰對杯，或是提供對園藝有興趣的朋友，也可以參加平日下午的導覽活動，透過專業志工的解說，瞭解有關玫瑰種植的大小事。

蔣萬安致詞時表示，玫瑰花深受大家喜愛，這裡有1.5公頃範圍，開放空間，適合各年齡層來觀賞，共有800多品種、 5千株玫瑰花，已確定的是，全台灣最大的玫瑰花園就在台北市，不只是面積最大，也是全國最美的玫瑰花園，「不怕比較、只怕不來」。

蔣萬安說，玫瑰是他非常喜歡的花，代表熱情、真心真意，常常送給太太，且只送玫瑰。來這裡，不管是脫單、告白 ，或帶另一半來，都有更多的濃情蜜意，尤其今天是國際婦女節，也是女王節、女神節，3月14日是白色情人節，也非常適合來玫瑰花園區。

蔣萬安還說，剛剛主持人在台上問現場有誰是單身？都沒人站起來，「我就很想站起來」但被一旁的副局長拉下來說「市長，你沒有單身」，蔣萬安接著說「但我的心境每天都像單身，像追求我太太般浪漫」。