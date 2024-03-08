北市都更五箭上路將屆周年 「電梯加碼辦」申請量增再放寬資格

北市30年以上且無電梯的老公寓8萬多棟，台北市長蔣萬安去年喊出「都更五箭」促都更及危老重建，其中第五箭「加碼辦」增設電梯補助從250萬提高至300萬元，申請量確實上升，迄今已14件，較過往年均9件來得多。新政上路將屆周年，北市府再放寬申請資格，單棟建築物免管委會，選定代表人就能申請，盼加速造福市民。

台北市都市更新處今表示，「電梯加碼辦」是原每座總工程經費從50％調高至60％，上限最高250萬元增為300萬元，去年4月公告後已有13件申請、今年1件。另外，今年針對都更整建或維護策略地區，補助總工程經費也從50％提升至80％，上限480萬元，持續受理至12月31日。

更新處說，考量北市多數6層樓以下公寓未成立管理委員會、大型社區同一張使用執照等現況，難以成立管委會，單棟建築物仍有增設電梯需求，更新處今年特別修法「台北市協助老舊建築物增設電梯補助作業規範」，放寬電梯補助申請資格，3月4日起生效。

更新處指出，個案可依實際情況選擇由管理委員會、管理負責人、單棟建築物選定代表人來申請補助，不必再苦於沒有成立管委會組織而無法申請補助的困擾，盼讓市民享有更安全、舒適、高品質的住居環境。