快訊

鳥山明病逝…曾自曝「反正不會成為暢銷作品」卻爆紅 生前後悔這一事

即將66歲！陳文茜遭多疾折磨 「滿頭白髮」近照曝光

台股上兩萬還能買嗎？一網友PO空單引發熱烈討論

「Z9」任議會藍黨團書記長特助 民眾黨部主委：不知情

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
「Z9」吳達偉先前代表民眾黨參選議員、立委。圖／報系資料照
「Z9」吳達偉先前代表民眾黨參選議員、立委。圖／報系資料照

民眾黨網路紅人「Z9」吳達偉受到新北市議會國民黨團書記長陳偉杰邀約，擔任書記長特助兼任辦公室顧問，引發討論。民眾黨新北市黨部主委、議員陳世軒說，事前不知道吳擔任新北國民黨團書記長辦公室顧問，這幾天看到吳帶著電腦進市議會確實好奇，但黨內沒有規範。

由於吳達偉5日、6日出現在議會臨時會，且整天均在記者席，引發好奇，就連陳世軒也不知情。陳世軒說，事前不知情，這幾天看到吳達偉帶著電腦進新北市議會，確實感到好奇，不過吳並沒有黨職，「黨員做什麼工作，黨內沒有規範，這是個人自由」。

黨內人士擔憂，吳達偉雖然沒有違反民眾黨內規定，也還是黨員，但從前立委蔡壁如、黨團發言人楊寶楨、前中央委員吳達偉接續不接黨職，黨內必須思考要如何留住人才，否則才剛選完就接連出走，「如今連黨團法案跟文宣副主任都找不到人」，顯示出黨內人才流失的大問題。

陳世軒直言，吳達偉本業就是開網路行銷公司，以民眾黨立場，當然不可能要吳只能做民眾黨的生意，大家都要生活。至於是否覺得黨內人才出走，陳否認人才有流失。

民眾黨市議員陳世軒（右）、Z9吳達偉（左一）先前幫國民黨立委候選人林國春（中）站台，象徵「小雞藍白合」。記者張曼蘋／攝影
民眾黨市議員陳世軒（右）、Z9吳達偉（左一）先前幫國民黨立委候選人林國春（中）站台，象徵「小雞藍白合」。記者張曼蘋／攝影

民眾黨 陳世軒

延伸閱讀

獨／繼蔡壁如到中市府....藍營延攬民眾黨「Z9」吳達偉

蔡壁如卸下民眾黨職 與楊寶楨同框聚餐引熱議

民眾黨「珊派」悄成形？蔡壁如入府遭指不合 柯文哲這麼說

台中新春團拜市府顧問蔡壁如未現身 市政顧問林美秀來了！

相關新聞

影／心中的2026選戰人選？侯友宜：國民黨有很多人才

新北市議會民進黨團幹部就職典禮今天舉辦，行政院前院長蘇貞昌出席擔任監交人，外界認為蘇系大動員，是要幫立委蘇巧慧布局202...

「沒能力管一個部」 郭正亮預言唐鳳下台：藍綠難得高度共識

五月二十日內閣改組在即，遭質疑打詐不力、又頻繁出國的數位發展部長唐鳳去留尤受關注。唐鳳昨(7)日在立院表示：「去留會由長官決定，但目前尚未收到長官決定」。前立委郭正亮預言唐鳳「一定下台」，國民黨和民進黨對此有非常難得的高度共識。

520前執行死刑？陳建仁：沒這個規畫

行政院長陳建仁今天在立法院表示，520新舊政府交接之前，目前沒規畫執行死刑，而且現在很多死刑犯都還在等待釋憲結果。

總統二輪投票？柯文哲酸藍營：誰贏誰輸很難講

國民黨立委翁曉玲日前提案總統選舉採二輪投票制度，引發各界議論。民眾黨主席柯文哲表示，他對二輪投票個人沒意見，以民眾黨發展...

朱立倫重申國民黨兩岸路線：永遠親美和中

國民黨主席朱立倫今日出席婦女節活動，受訪時被問及是否調整九二共識兩岸路線，朱重申，國民黨永遠親美和中。

減輕女性生理需求開支 4男藍委提修法生理用品免稅

今天是婦女節，四位已婚的國民黨男性立委吳宗憲、牛煦庭、黃建賓、游顥舉行記者會，主張從縮短性別薪資差距、提升女性權益、解決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。