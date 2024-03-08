「Z9」任議會藍黨團書記長特助 民眾黨部主委：不知情
民眾黨網路紅人「Z9」吳達偉受到新北市議會國民黨團書記長陳偉杰邀約，擔任書記長特助兼任辦公室顧問，引發討論。民眾黨新北市黨部主委、議員陳世軒說，事前不知道吳擔任新北國民黨團書記長辦公室顧問，這幾天看到吳帶著電腦進市議會確實好奇，但黨內沒有規範。
由於吳達偉5日、6日出現在議會臨時會，且整天均在記者席，引發好奇，就連陳世軒也不知情。陳世軒說，事前不知情，這幾天看到吳達偉帶著電腦進新北市議會，確實感到好奇，不過吳並沒有黨職，「黨員做什麼工作，黨內沒有規範，這是個人自由」。
黨內人士擔憂，吳達偉雖然沒有違反民眾黨內規定，也還是黨員，但從前立委蔡壁如、黨團發言人楊寶楨、前中央委員吳達偉接續不接黨職，黨內必須思考要如何留住人才，否則才剛選完就接連出走，「如今連黨團法案跟文宣副主任都找不到人」，顯示出黨內人才流失的大問題。
陳世軒直言，吳達偉本業就是開網路行銷公司，以民眾黨立場，當然不可能要吳只能做民眾黨的生意，大家都要生活。至於是否覺得黨內人才出走，陳否認人才有流失。
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