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下午與林襄合體敢喊「我是亘粉」？蔣萬安：這是陷阱題

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席台北玫瑰展開幕式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席台北玫瑰展開幕式受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安下午將出席職棒味全龍2024季前發布會及聯名悠遊卡發表，將與林襄在內的21位小龍女及徐若熙、 劉基鴻2位球員同框大合照。蔣萬安上午出席台北玫瑰展開幕式受訪，媒體問他要見林襄，有沒先跟太太石舫亘報告？會宣示自己是「亘粉」？蔣萬安說「我還沒有跟她說耶」 還叫太太不要看直播，並笑問記者「你這是陷阱題嗎？」

媒體問蔣萬安，今天是婦女節，有慰勞太太？下午要見林襄，有先跟太太報告？蔣萬安笑說，還沒有跟太太說耶；媒體追問，想說嗎？蔣萬安說，現在因為他是味全龍迷，從職棒元年開始就是忠實的球迷，今天更高興的是以市長的身分出席，非常期待新球季即將開打。

蔣萬安說，因為台北悠卡公司跟味全龍今天會發聯名卡，很希望有更多的民眾來關注棒球運動，關心中華職棒整體的發展，也希望所有的球迷朋友都可以進場來欣賞職棒賽事。

媒體也問蔣萬安，下午會霸氣的宣示自己是「亘粉」嗎？且當著林襄的面？蔣萬安笑說，「你這是陷阱題嗎？哈哈」 他說，下午會盡量看看，希望太太不要看直播，但是太太會看重播。蔣萬安也說，其實已經很早就講過「我是亘粉啦」；接著蔣萬安就當著媒體的面喊了一句「我是亘粉」。

林襄 直播 蔣萬安

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