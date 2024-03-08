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2024婦女節女力論壇 侯友宜：持續推動女力權益

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
今天是婦女節，新北市社會局今在台北新板希爾頓酒店舉辦「新北市2024年國際婦女節系列活動女性經濟力與影響力論壇」。記者江婉儀／攝影
今天是婦女節，新北市社會局今在台北新板希爾頓酒店舉辦「新北市2024年國際婦女節系列活動女性經濟力與影響力論壇」。記者江婉儀／攝影

今天是婦女節，新北市社會局今在台北新板希爾頓酒店舉辦「新北市2024年國際婦女節系列活動女性經濟力與影響力論壇」，也邀請2女力代表分享經驗，越南新住民卞柔勻18歲來台後，學習多種專業能力，黃湞珺離婚後獨自扶養小孩，幸好有市府多項協助，讓她能兼顧家庭跟自己想做的事情。

社會局表示，論壇以社會局推動的「不利處境婦女就業培力支持計畫」為開端，分享近年來針對處於不利處境婦女提供的就業培訓與支持，協助女性獲得經濟獨立和自主性，除擴充多元職種，鼓勵重返就業，為自己創造更好的未來。

現場同時邀請新北市各領域的女力代表上台分享，其中，身為越南新住民的卞柔勻，18歲嫁到台灣後，從勞動力工作轉換專業技能，從美甲到美容再轉換烘焙，她分享，過程當中肯定有很多困難，但有了市府為新住民提供的培力協助，而一步步有了更多彩的人生閱歷。

另外，黃湞珺自離婚後獨自扶養孩子，她表示，單親家庭面臨的最大難題，就是家庭經濟和孩子教養，但是受到了社會局許多協助，其中因為有了「新北市政府單親發展帳戶服務方案」，幫助她能做更多想做的事情和興趣。

新北市長侯友宜表示，新北除了推出好孕專車、弱勢家庭坐月子宅服務給孕產階段的女性；也有新北市婦女服務中心、婦女大學等提供一般婦女的服務空間及成長課程，新北市結婚後的男女性勞動參與率相差18.3%，明顯看到女性為了照顧家庭離開職場。

侯友宜表示，新北市中高齡者暨婦女續航中心，也為想要重返職場的婦女提供專業的諮詢及陪伴。新北市希望婦女不管在日常生活、健康照顧、社會參與、經濟安全都能受到保障。此外，持續推動婦女權益和性別平等政策，是新北市重要的任務。

今天是婦女節，新北市社會局今在台北新板希爾頓酒店舉辦「新北市2024年國際婦女節系列活動女性經濟力與影響力論壇」。記者江婉儀／攝影
今天是婦女節，新北市社會局今在台北新板希爾頓酒店舉辦「新北市2024年國際婦女節系列活動女性經濟力與影響力論壇」。記者江婉儀／攝影

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