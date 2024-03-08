新北要蓋大巨蛋？ 蔣萬安：可像紐約地鐵大戰有雙北大戰

新北市考慮在新北軌道建設附近蓋巨蛋，興建一座可容納4至5萬人的大巨蛋。對此，台北市長蔣萬安上午出席台北玫瑰展開幕式受訪指出，北市府非常願意分享經驗，未來也很期待台北、新北各自有自己的主場球隊，可以向紐約「地鐵大戰」一樣，也許可以有雙北大戰。

蔣萬安表示，台北大巨蛋過去有很長的一段時間，從一開始的選址規畫、動工、停頓到再次復工，中間克服很多阻力跟困難，終於完工，去年底正式開幕啟用，也順利舉辦亞錦賽，前陣子才舉行邀請日本讀賣巨人比賽 ，也創造了台灣棒球史上進場人數的新高。