快訊

鳥山明病逝…曾自曝「反正不會成為暢銷作品」卻爆紅 生前後悔這一事

即將66歲！陳文茜遭多疾折磨 「滿頭白髮」近照曝光

台股上兩萬還能買嗎？一網友PO空單引發熱烈討論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北要蓋大巨蛋？ 蔣萬安：可像紐約地鐵大戰有雙北大戰

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席台北玫瑰展開幕式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席台北玫瑰展開幕式受訪。記者楊正海／攝影

新北市考慮在新北軌道建設附近蓋巨蛋，興建一座可容納4至5萬人的大巨蛋。對此，台北市長蔣萬安上午出席台北玫瑰展開幕式受訪指出，北市府非常願意分享經驗，未來也很期待台北、新北各自有自己的主場球隊，可以向紐約「地鐵大戰」一樣，也許可以有雙北大戰。

蔣萬安表示，台北大巨蛋過去有很長的一段時間，從一開始的選址規畫、動工、停頓到再次復工，中間克服很多阻力跟困難，終於完工，去年底正式開幕啟用，也順利舉辦亞錦賽，前陣子才舉行邀請日本讀賣巨人比賽 ，也創造了台灣棒球史上進場人數的新高。

蔣萬安說，侯友宜市長非常有經驗，也是勤於溝通的人，相信新北市未來如果確定要興建一座大巨蛋，北市府非常願意分享經驗，另一方面，未來也很期待台北、新北各自有自己的主場球隊，可以向紐約「地鐵大戰」一樣，也許可以有雙北大戰，相信可以吸引更多的球迷朋友，甚至喜愛棒球的朋友來進場觀看。

2024年台北玫瑰展上午在圓山公園開幕，市長蔣萬安也在5000多株玫瑰的環繞下與大家揭開今年賞玫序曲，邀請市民朋友在春天一同來台北玫瑰園感受獨一無二的浪漫。記者曾吉松／攝影
2024年台北玫瑰展上午在圓山公園開幕，市長蔣萬安也在5000多株玫瑰的環繞下與大家揭開今年賞玫序曲，邀請市民朋友在春天一同來台北玫瑰園感受獨一無二的浪漫。記者曾吉松／攝影

大巨蛋 蔣萬安

延伸閱讀

瓦斯公司「斷氣」擾民！蔣萬安要求提最快速、方便補償方式

質疑蔣萬安與im.B案關係人曾搭肩合照 顏若芳挨告妨害名譽獲不起訴

北市內湖南港突傳停供天然氣 蔣萬安臉書：持續監控

影／視察國小營養午餐 蔣萬安：違法廠商絕不寬貸

相關新聞

王建煊老人院圓夢 林口天使居啟用

財政部前部長王建煊創辦無子西瓜基金會，自行籌措經費打造夢想中的長照中心，昨天位於新北市的「林口鑫淼天使居」啟用，讓他圓了...

港湖地區「半夜停瓦斯」原因曝光！ 北市府追蹤後續賠償

台北市內湖南港區昨晚發生天然氣異常導致民眾無瓦斯可用狀況，台北市產業局表示，今早要求欣湖天然氣公司報告事發原因，主要是進...

下午與林襄合體敢喊「我是亘粉」？蔣萬安：這是陷阱題

台北市長蔣萬安下午將出席職棒味全龍2024季前發布會及聯名悠遊卡發表，將與林襄在內的21位小龍女及徐若熙、 劉基鴻2位球...

2024婦女節女力論壇 侯友宜：持續推動女力權益

今天是婦女節，新北市社會局今在台北新板希爾頓酒店舉辦「新北市2024年國際婦女節系列活動女性經濟力與影響力論壇」，也邀請...

新北要蓋大巨蛋？ 蔣萬安：可像紐約地鐵大戰有雙北大戰

新北市考慮在新北軌道建設附近蓋巨蛋，興建一座可容納4至5萬人的大巨蛋。對此，台北市長蔣萬安上午出席台北玫瑰展開幕式受訪指...

北市港、湖深夜瓦斯停供惹民怨 議員曝：今早還未恢復

北市內湖、南港地區昨晚至今天凌晨發生天然氣大規模停供事件，初步肇因為欣湖天然氣公司安康整壓站管線工程導致。台北市議員何孟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。