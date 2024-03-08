北市港、湖深夜瓦斯停供惹民怨 議員曝：今早還未恢復

北市內湖、南港地區昨晚至今天凌晨發生天然氣大規模停供事件，初步肇因為欣湖天然氣公司安康整壓站管線工程導致。台北市議員何孟樺表示，昨晚天寒地凍卻無瓦斯可用，許多民眾叫苦連天，她要求北市府應進行全盤調查，天然氣公司也應適度扣減基本費以補償民眾。她發現到了今天早上，依然有民眾無瓦斯可用，北市產發局也證實。

產發局表示，至今沒有恢復的用戶，是使用微電腦瓦斯表，若用戶端有使用微電腦瓦斯表的閃紅燈，按到底放掉之後，約5分鐘即可恢復正常。昨晚11時至今，有350戶影響，至今幾乎都已經恢復供氣，沒有恢復的用戶，瓦斯公司已經派人去協助。至於瓦斯公司維修是否有通報？產發局表示，建物內部施工管線，並未向市府通報。

何孟樺說，今天凌晨0時10分，北市府向她回報供氣恢復後，但她還是有接獲民眾跟反映瓦斯尚未恢復的情形，她持續守到凌晨4點，解決大家的問題後才睡，但截至今天早上，依然有民眾無瓦斯可用。

何孟樺表示，昨晚內湖、南港的體感溫度只有13到14度，而北市的低溫極值11.6度也是出現在南港，卻發生瓦斯停止供氣的荒謬情形，影響民眾生活，她也批評，從前陣子的空汙慢半拍事件，到這次的瓦斯停供，台北市一再出現問題，已令許多市民質疑北市府是不是螺絲鬆了？督導失能，置民眾於險境。

在 《欣湖天然氣股份有限公司公用天然氣事業營業章程》中，載有因發生不可抗力或緊急事故而停止供氣之補償基準，但其他縣市的供氣公司，也有視影響民眾生活程度而例外賠償的案例。

何孟樺表示，除了要求北市府全面調查欣湖天然氣公司安康整壓站管線工程是否有設備故障、違反作業程序或《公用天然氣事業輸配氣設備施工規範》等相關法令規範的問題外，也要求欣湖天然氣公司研擬例外賠償方案，扣減受影響用戶的瓦斯基本費或給予相對補償。