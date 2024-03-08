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浪漫美玫旋風 台北玫瑰花展綻放

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
2024年台北玫瑰展上午在圓山公園開幕，今年以「玫園藝事」為主題，帶大家一覽玫瑰的精緻園藝風采。市長蔣萬安也在5,000多株玫瑰的環繞下與大家揭開今年賞玫序曲，邀請市民朋友在春天一同來台北玫瑰園感受獨一無二的浪漫。並和拍婚紗照的新人，一同賞花。記者曾吉松／攝影
2024年台北玫瑰展上午在圓山公園開幕，今年以「玫園藝事」為主題，帶大家一覽玫瑰的精緻園藝風采。市長蔣萬安也在5,000多株玫瑰的環繞下與大家揭開今年賞玫序曲，邀請市民朋友在春天一同來台北玫瑰園感受獨一無二的浪漫。並和拍婚紗照的新人，一同賞花。記者曾吉松／攝影

2024年台北玫瑰展上午在圓山公園開幕，今年以「玫園藝事」為主題，帶大家一覽玫瑰的精緻園藝風采。台北市長蔣萬安也在5,000多株玫瑰的環繞下與大家揭開今年賞玫序曲，邀請市民朋友在春天一同來台北玫瑰園感受獨一無二的浪漫。

蔣萬安表示，每年3月就是台北玫瑰園玫瑰盛放的時節，在北台灣能夠有如此美景，屬實市民的一大福音，有了公園處的細心照料及許多志工無私付出，一起為台灣的玫瑰園藝構築美麗的榮景，在這超過800種玫瑰的園區內，除了美麗的玫瑰及各式草花搭配外，還有許多在花朵下見證的愛情故事，相信花兒也因此備受滋養，邀請大家來到玫瑰園共同敘寫愛的篇章。

很多民眾和拍婚紗照的新人，擠滿玫瑰花園一同賞花。

2024年台北玫瑰展上午在圓山公園開幕，今年以「玫園藝事」為主題，帶大家一覽玫瑰的精緻園藝風采。記者曾吉松／攝影
2024年台北玫瑰展上午在圓山公園開幕，今年以「玫園藝事」為主題，帶大家一覽玫瑰的精緻園藝風采。記者曾吉松／攝影
2024年台北玫瑰展上午在圓山公園開幕，今年以「玫園藝事」為主題，帶大家一覽玫瑰的精緻園藝風采。很多民眾和拍婚紗照的新人，擠滿玫瑰花園一同賞花。記者曾吉松／攝影
2024年台北玫瑰展上午在圓山公園開幕，今年以「玫園藝事」為主題，帶大家一覽玫瑰的精緻園藝風采。很多民眾和拍婚紗照的新人，擠滿玫瑰花園一同賞花。記者曾吉松／攝影

園藝 蔣萬安

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