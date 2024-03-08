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瓦斯公司「斷氣」擾民！蔣萬安要求提最快速、方便補償方式

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席台北玫瑰展開幕式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席台北玫瑰展開幕式受訪。記者楊正海／攝影

台北市欣湖瓦斯公司昨晚突然停止供應天然氣，造成內湖、南港地區民眾無法使用瓦斯，寒冬洗冷水澡，抱怨連連。台北市長蔣萬安上午出席台北玫瑰展開幕式受訪指出，為何業者這一次的施工作業，沒有提前申請、通報，以及預告？當然也必須要提出最快速、方便的補償方式。

蔣萬安表示，昨晚民眾夜間要使用熱水，無法使用，當下第一時間，產業局就有回報，初步了解是因欣湖天然氣公司正在進行安康減壓站的管線工程，但進行當中他們沒有事先跟北市產業局申請、通報，也沒有做預告。

蔣萬安說，市府即刻依照之前修正後的整個緊急應變機制、通報SOP，第一時間他就要求產業局以恢復供氣為優先，同時跨局處的首長，也在輿情通報的群組裡面即刻做橫向聯繫，同步即刻在確認相關的進度跟狀況，另在市長臉書、台北市府官方line，以及「我是台北人」的粉專發布訊息，讓所有民眾知道。

蔣萬安說，陸續恢復供氣之後，他也要求產業局長陳俊安在半夜到現場確認沒有公安問題，更重要的是，必須要求要查明真相、釐清相關責任，今早產業局也召開跨局處相關檢討會議，同時也要求欣湖天然氣公司必須到場做完整的說明。

蔣萬安表示，針對檢討會議，市府要求，第一，對於整個這次相關施工作業的SOP進行檢討並說明；第二，為何這一次的施工作業，並沒有提前申請通報，以及預告，當然也必須要提出最快速、方便的補償方式，對於這一次受到影響的市民朋友瓦斯費用的補償，必須提出精進跟完整的改善方案，相關的後續處理都會持續追蹤，並隨時將更新的訊息對外公布。

對於這次處理的SOP是否滿意？蔣萬安指出，市府就是把上一次整個SOP通報機制做修正後，這一次第一時間也即刻掌握，也要求即刻快速的恢復供氣，即刻在包括粉專、臉書、官方LINE對外發布訊息，讓民眾知曉整個狀況跟進度，後續市府也即刻的檢討，提出改善方案，和最快速、有效、方便的補償機制。

媒體也問，從先前環保局處理深坑大火、社會局科員涉毒，到現在又有瓦斯斷氣事件，市府是不是螺絲鬆了？蔣萬安說，其實每一次事件，就是面對問題解決問題，把每一項SOP做完整的修正，也希望未來在每一次碰到這種狀況，都能夠即刻的反應，而且回應民眾。

蔣萬安

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