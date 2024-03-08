北市港湖突發大規模瓦斯「斷氣」 議員要求補償瓦斯費
昨晚內湖南港地區傳出突停止供應天然氣狀況，造成民眾無法使用，議員陳宥丞表示，有關港湖地區無預警大規模停氣，相關因應作為、改善方案甚至補償方式，瓦斯公司必須提供檢討報告，北市產發局也應至議會進行報告。
港湖昨晚無預警停氣，許多用戶聯繫不上欣湖瓦斯，欣湖天然氣公司表示，原定7日晚上進行安康站管線更新工程，關閉部分管線，造成供氣壓力異常，現已暫停施工，重新開啟天然氣供應，已在8日凌晨零時10分左右恢復正常供氣。
陳宥丞指出，瓦斯管線維修本屬例行性工程，卻發生離譜無預警大規模斷氣，市民非但無法主動聯繫，連市府第一時間也得四處探究原因。
他說，若發生重大公安問題，緊急應變如此慢半拍，後果難以想像，這次斷氣相關因應作為、改善方案甚至補償方式，瓦斯公司必須提供檢討報告，產發局也應至議會進行報告。
暫停供氣發生後，台北市長蔣萬安也即時反映，議員李明賢也表示，市府還是要查明真相，包括欣湖施工沒有預告，責任歸屬如何，還有瓦斯費用是否貼補等後續工作都要持續。
李明賢說，這種寒流天氣停供瓦斯，他也接到很多陳情抗議電話，民眾真的很無奈。
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