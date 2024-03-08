聽新聞
test
0:00 / 0:00

永福之家海砂屋 下月將拆

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

北市立陽明教養院永福之家經鑑定因建物氯離子含量過高，為海砂屋狀況，造成鋼筋鏽蝕及混凝土牆面剝落，建物耐震能力也不符合現行規範，北市新工處4月將拆除，原有住民171人已到其他社福機構，預計2025年可進行重建工程發包採購。

位於士林區的永福之家屬身心障礙者全日型住宿機構，收容176名身心障礙者，現有之地上6層、地下1層建物自1982年啟用至今。因應拆除，廣慈園區住民由喜憨兒基金會承接，目前服務對象94位，興岩園區由唐氏症基金會承接，目前服務對象77位。

北市新工處表示，考量永福之家收容服務使用者特性，搬遷困難，加上10年來多次修繕，補強工程執行不易，無法解決該建築物高氯離子混凝土情形，且工時長，對服務使用者影響甚鉅，所以規畫整體拆除重建工程。

新工處建築科長顏俊明表示，建築基地位於大屯火山群東南角，規畫重建時，會以火山地質特色作為空間場域及立面設計的發想概念，營造出永福之家建築本身以外的景觀與周遭環境層層疊疊接壤的關係。

顏俊明指出，為配合周邊群樹環繞且多樣樹種的特性，建築色彩彩度降低，用暖灰色、暖橘及百合白等彩度較低之顏色搭配出有層次的色彩漸變，呼應周邊山景，以簡約耐看的立面，塑造溫潤柔和的氛圍，創造出不與大自然爭豔，且仍保有自明性及特色，也藉此降低建築物本身的量體感，襯托周邊綠意。

使用者 北市 建築

延伸閱讀

海砂屋、耐震能力不符要求 北市府4月拆除陽明教養院永福之家

射出都更黃金箭 蔣萬安宣布海砂屋575專案33案立即適用

影／都更第八箭針對海砂屋 蔣萬安：讓住戶早日擺脫恐懼

蔣萬安推都更5+2箭 北市都委會今通過防災都更獎勵案

相關新聞

王建煊老人院圓夢 林口天使居啟用

財政部前部長王建煊創辦無子西瓜基金會，自行籌措經費打造夢想中的長照中心，昨天位於新北市的「林口鑫淼天使居」啟用，讓他圓了...

北市內湖南港突傳停供天然氣 蔣萬安臉書：持續監控

昨晚內湖南港地區傳出突停止供應天然氣狀況，造成民眾無法使用。台北市長蔣萬安臉書立即反應，經與欣湖瓦斯公司確認，是安康站進...

北市內湖瓦斯公司「斷氣」民眾洗澡冷喊：衣服都脫了

台北市欣湖瓦斯公司昨天晚間瓦斯突然斷供，初步查出是安康站瓦斯管線施工造成，由於發生在深夜11點多，低溫只有13度，許多內...

廣角鏡鏡／賞花餵羊

新北河濱迎來「春暖花開」，位於三重荷花園區的杜鵑花盛開，奼紫嫣紅點綴翠綠的河濱。新北高灘處表示，花期約每年3至4月間，可...

新北行動治理／樹林近5年提案 達成率96%

新北樹林區昨行動治理座談會，市長侯友宜表示，土樹三鶯生活圈正蓬勃發展，會盡力解決各需求；民政局說明，西園活動中心預計月中...

危老獎勵將減半 民憂趕不上補助

新北板橋及中永和一帶有不少危老建築，不過中央推動危老條例獎勵將從5月12日起減半，民眾未來要再拿到高比率獎勵將變困難。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。