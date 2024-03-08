永福之家海砂屋 下月將拆

台北市立陽明教養院永福之家經鑑定因建物氯離子含量過高，為海砂屋狀況，造成鋼筋鏽蝕及混凝土牆面剝落，建物耐震能力也不符合現行規範，北市新工處4月將拆除，原有住民171人已到其他社福機構，預計2025年可進行重建工程發包採購。

位於士林區的永福之家屬身心障礙者全日型住宿機構，收容176名身心障礙者，現有之地上6層、地下1層建物自1982年啟用至今。因應拆除，廣慈園區住民由喜憨兒基金會承接，目前服務對象94位，興岩園區由唐氏症基金會承接，目前服務對象77位。

北市新工處表示，考量永福之家收容服務使用者特性，搬遷困難，加上10年來多次修繕，補強工程執行不易，無法解決該建築物高氯離子混凝土情形，且工時長，對服務使用者影響甚鉅，所以規畫整體拆除重建工程。

新工處建築科長顏俊明表示，建築基地位於大屯火山群東南角，規畫重建時，會以火山地質特色作為空間場域及立面設計的發想概念，營造出永福之家建築本身以外的景觀與周遭環境層層疊疊接壤的關係。

顏俊明指出，為配合周邊群樹環繞且多樣樹種的特性，建築色彩彩度降低，用暖灰色、暖橘及百合白等彩度較低之顏色搭配出有層次的色彩漸變，呼應周邊山景，以簡約耐看的立面，塑造溫潤柔和的氛圍，創造出不與大自然爭豔，且仍保有自明性及特色，也藉此降低建築物本身的量體感，襯托周邊綠意。