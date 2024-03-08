五分埔商圈改造 議員推住變商

台北市五分埔商圈曾為年輕人服飾流行指標，但近年受到網購等衝擊，人潮衰退，市議員秦慧珠提出提升計畫，將該地目從住宅區變更為商業區，才能彈性使用。北市府表示，住戶或商圈有意願都可提出申請，也會續推活動，吸引年輕客群。

平日的五分埔商圈店家門可羅雀，不見過往擁擠人潮，但是店家也另闢門路，朝直播、網路電商邁進。五分埔商圈促進會理事長陳永昌說，業績其實沒有影響太大，依舊有觀光客前來，但並非商業區，無法彈性規畫。

秦慧珠說，五分埔商圈緊鄰四鐵共構的松山火車站，加上周邊的饒河街、慈祐宮等景點，應該以區塊為鏈結，勢必能打造出媲美韓國東大門的成衣批發區域；但首要關鍵是變更地目為商業區，才能興建大樓或都更，發揮最大效益，市長蔣萬安上任後尚未規畫屬於自己的區塊改造，五分埔商圈、艋舺服飾商圈都急改造重振。

針對地目變更一事，北市都發局表示，住戶或商圈有意願都能提出申請，對於都市計畫所提供的具體建議，均會納入全市通盤檢討做討論。

北市產發局商業輔導科長翁誌麟說，歷年來都專案輔導五分埔商圈，像是每年11月、12月舉辦的街舞大賽，目標抓準年輕學生報名，比賽穿著五分埔商圈服飾，獲獎的團體致贈購衣基金，去年共有21組隊伍參賽、現場約250人到350人。

翁誌麟也說，產發局也辦理2場次商圈小旅行，並釋出宣傳影片及社群媒體發放，提高網路關注度，雖然店家也發展出網路購物等形式，但市府仍盼虛實整合，讓人潮流入商圈，創造商機。