北市試辦共用臨停區 3車種可停

北市寸土寸金、道路空間有限，各車種車位安排成難題，專用停車格難以滿足需求，加上違規計點新制上路，駕駛團體反映臨停空間不足，台北市交通局首開先例，3月起試辦「共用臨停區」計畫，貨車、計程車、復康巴士3車種均可停，未來將擴大至各行政區，提升停車效率。里長建議，選點前可先調查地方需求，並納入更多車種。

交通局選定北市現有裝卸貨格位、計程車排班區各13處，改為共用臨停區，分別已在廣慈博愛園區、市府大門南側試辦，對象包含貨車、計程車、復康巴士，共3種公共服務的車種，透過優先提供格位，進而照顧鄰里社區。

交通局長謝銘鴻指出，各車種都要有專用格位，空間永遠都不夠，不只計程車等駕駛團體反映臨停空間不足，他也發現復康巴士為載長者、身障人士，有時會違停紅線，卻常遭檢舉，因此希望照顧這些公共服務者，提出「共用臨停區」試辦計畫，盼節省一些停車空間。

謝銘鴻說，台灣目前計程車叫車服務約6成，仍會有民眾講求便利而隨意攔車，使得計程車違停紅線或並排載客，恐影響人身安全與交通順暢。共用臨停區類似公車停靠區，民眾叫車可約在此處上車，計程車也容易停靠，希望藉由該計畫慢慢改變攔車文化。

停管處長李昆振補充，試辦計畫3月上路，讓營業用、接送需求的非私人車輛可共享空間，提升停車效率，未來將檢討成效，並擴大至各行政區都設置。

台北市76人年輕里長聯誼會29位里長昨與交通局交換意見，不少里長肯定此概念，士林區德行里長張僡美說，里內大多老舊社區，復康巴士使用者分散各處，叫車無疑希望到府接送，該計畫在社宅、公宅可行，老舊社區就不見得；貨車限停20分鐘，如何認定有無超時，建議可設智慧型停車柱計時、開單。

內湖區金龍里長吳欣芸說，貨車裝卸貨有固定時間，未來可考量商店密度、需求量來選點。信義區嘉興里長鄭智耀說，要優先考量復康巴士需求，先調查復康巴士預約狀況，再去設置共用臨停區，地方的接受度會更高，另可納入長照交通接送車等族群，讓服務範圍更廣。

信義區中行里長林美君說，里內多為老舊公寓，長者行動不便，盼交通局能在有標線型人行道的住宅處設共用車格。