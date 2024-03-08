新北行動治理／樹林近5年提案 達成率96%

新北樹林區昨行動治理座談會，市長侯友宜表示，土樹三鶯生活圈正蓬勃發展，會盡力解決各需求；民政局說明，西園活動中心預計月中招標，長壽市民活動中心將於4月落成，「長壽公園」地下停車場也預計4月完工，總計樹林區近5年提案達成率96%。

會中討論里長提案的汙水地下道、道路拓寬、新建活動中心等議題。侯友宜表示，樹林區與土城、三峽、鶯歌連成一個生活圈，正蓬勃發展，除里活動中心合適地點評估、環境衛生、社會秩序安寧、道路修整等，未來的整體性建設開發也都會做回應及列管，並盡力解決。

其中有關西園活動中心，民政局回應，目前已完成規畫設計、取得建築執照，並由公所辦理工程招標事宜，預計於月中公告招標；第八平面停車場規畫活動中心，則由內政部國土署審議用地變更計畫中。

水利局表示，第一期汙水下水道工程已完成７個標案；第二期工程8個標案已逐步推動，其中第17標今年2月20日開工，後續樹林第二期第15標將配合捷運工程，預計明年請顧問公司設計作業並招標。

另外，長壽市民活動中心預計4月底落成；「長壽公園」地下停車場也預計今年4月完工，將可提供225格汽車、105格機車停車位；至於「樹林生命紀念館」樹美樓後方空地，現規畫增設環保葬區，預計年底前完工。